日籍藝人早川小百合主持國興衛視《台灣好吃驚 ビックリ台湾》，主持功力頗獲好評，她在3月出版了的第一本寫真集《大好きだよ♡》，書名意即「好喜歡你」，29日在台北內湖科技園區Gabikapi咖啡廳舉行簽書會，她以一身白色公主裝優雅登場，台日男女粉絲拿著寫真集赴現場與她互動，還有粉絲專程從嘉義趕來，讓她十分感動，開心大喊「阿里阿多（謝謝）！」，她以流利中文和粉絲互動，還展示了寫真集中的精彩漏網鏡頭，完成一次愉快溫馨、具質感的粉絲活動。

現場她獻出特大Ｑ&Ａ互動福利，展示她將推出的個人悠遊卡，特別設計了比基尼與和服兩種樣式，送給現場幸運粉絲。她說：「若悠遊卡賣得好，就再推出我的等身抱枕！」她對台灣出版社從構思到完成僅花三個月的高效率印象深刻，「三個月完成一本寫真集，在日本是絕對不可能的，所以很榮幸能在台灣出寫真集。不過辛苦了編輯人員，在年假中進行作業。」

小百合舉行寫真集簽書會。（小百合提供）

簽書會現場她展示了數張她自己喜歡但未收錄的照片，當中數張顯露臀部線條的照片轟動全場，她笑說：「大家發出『喔～』的聲音，好像日本綜藝節目！」她也展示其中幾張因姿勢而肉擠在腰部的照片，她說：「我認為這很自然，性感就是要帶一點肉。」

她現場展示她「修圖前、修圖後」的照片讓粉絲猜哪張修過，而「修圖前」照才是寫真集中的照片。她透露製作過程中，曾要求美編將所有修過圖的照片還原成原圖，除了修掉光影等技術瑕疵，其他盡可能呈現真實的她，「我不覺得一定要胸大、臉小、下巴尖、毛孔細才叫美。我覺得若修圖後的樣子跟我本人差距過大，那讓讀者去看有那樣樣貌其他人的寫真集就好了。」

小百合3月推出第一本寫真集《大好きだよ♡》。(小百合提供)

她去年8月贏得澎湖縣在嵵裡沙灘舉行的比基尼比賽冠軍，準備寫真集期間積極健身，去年底她婉拒一切尾牙餐會，並參加了日系著名健身中心的廣告演出，拍了常見的「健身前、健身後」照片，她說：「在拍『健身前』時，攝影師對我說『表情再胖一點！』」

她出身自以名古屋為中心的愛知縣，來台打拼三年成績受肯定，過去也曾舉行情人節做巧克力活動，她笑說：「有粉絲捨不得吃，放在家中冷凍庫，到現在已經過了兩年！」來台闖演藝路的日本人增多，她坦言怕被取代，但不想讓自己成為只是會說中文、上上節目聊天的外國人，砥礪自己充實各種能力。

小百合舉行寫真集簽書會。（小百合提供）

主持節目外她也常直播與粉絲互動。近來她也努力上跳舞課增進舞藝，「今年尾牙的時候希望可以秀出好舞技！」她正計畫在自己的YouTube上翻唱中文歌，讓自己的頻道與眾不同。

她最後一一向來場的所有粉絲發自己的名片，並預告30日下午2點將在台北世貿一館「2020TTE台北旅展」主持日本館活動，介紹鄰近愛知縣的岐阜縣觀光。

小百合雙語主持功力備受好評。（國興衛視提供）

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