統一獅主場迎戰樂天桃猿，派出洋投猛威爾迎戰土投翁瑋均，猛威爾僅投2.2局就失4分退場，中繼的傅于剛遭暴力猿打線狙擊，梁家榮、林承飛「背靠背」開轟，3、4兩局就攻下9分奠定勝基，獅隊一路苦追，但最後仍由桃猿11比6贏球，終止近期4連敗。

此戰統一獅先有攻勢，從陳傑憲二壘打開始，郭阜林、陳鏞基、林安可安打串聯攻勢，首局先攻2分。

桃猿則在3局上半反攻，猛威爾控球出問題自亂陣腳，單局出現4次保送，猿隊僅靠2支安打就攻下4分逆轉，猛威爾僅投2.2局就退場，被敲4支安打、失4分，有多達6次保送。

獅隊換上傅于剛後沒能止血，4局上半暴力猿繼續猛攻，藍寅倫頭部撲壘積極跑出內野安打後，郭嚴文、廖健富連2支二壘安再得2分，接著梁家榮、林承飛連續敲出全壘打，此局桃猿攻下5分大局，取得9比3領先，5分都是傅于剛自責分。

5局下半統一獅在滿壘情況下，靠陳重羽、高國慶安打，以及陳傑憲高飛犧牲打，追回3分，不過最後還是沒能翻盤，樂天桃猿以11比6贏球，終結4連敗慘況，統一獅仍暫居下半季戰績第一，MVP則由開轟且攻下4分打點的梁家榮獲得。

(中時 )