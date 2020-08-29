第三屆晨禎盃羽球錦標賽於今（29）日在中興大學體育館熱鬧開打！主辦單位表示，今年參賽的隊伍一樣64組，當天出席的來賓除了主場的晨禎營造總經理王水樹、副總李紀漢、麗晨建設協理卓進發、十方啟能中心執行長魏振豐、還有維他露基金會董事執行長侯至祥、中華羽協副祕書長林怡男、臺中市羽委會主委謝震穎、勝利公司副協理柯泓全、SNUG科技健康襪副總邱莉文、台中市建設局長陳大田、都發局長黃文彬等嘉賓。

晨禎建設的晨繕團，長期投入於公益修繕工程，協助有需求的機構單位，做一條龍的修繕服務，這次羽球錦標賽為第三屆。王水樹表示，本次比賽報名費全數捐給十方啟能中心

今年十方啟能中心原本預計在今年舉行公益園遊會，但因礙於疫情影響，不得不在年中將活動取消，園遊券的部分必須全數退還給消費者，頓時陷入困境，贊助廠商維他露基金會了解原因之後立即捐贈二十萬元給十方；愛心公益活動人人皆可參與，但要能夠持續的進行則非常不容易。

王水樹表示，明年會繼續舉辦球賽，也號召更多的企業一起來投入公益活動讓選手除了健康、快樂、運動之於也投入公益，揪大家一起來做愛心！

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