43歲美國男星《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）今日（29日）因大腸癌病逝洛杉磯的家中，消息一出引起各界不捨。《黑豹》不僅是漫威史上票房最高，更是唯一打進奧斯卡最佳影片入圍的巨作，根據外媒報導，《黑豹2》導演萊恩庫勒格（Ryan Coogler）曾表示反派跟副標都已經計畫好，突傳噩耗令人不勝唏噓。
《黑豹2》原定計畫將在明年3月開拍，並在2022年5月6日上映，查德威克也會回歸出演，但也有另一說，是讓劇中飾演妹妹「舒莉」的蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）接班，讓女性角色成為新任「黑豹」。
目前漫威對於續集「黑豹2」計畫尚未發表回應，但對於查德威克的離開，廣大粉絲們紛紛在TWITTER發文傳達不捨，「2020年確實奪走世界上最出色的人」、「他是黑人青年的巨大靈感，是一位才華橫溢的演員和一顆善良的靈魂。」、「永遠的特查拉國王」。
但對於許多針對《黑豹2》後續計畫的討論，也引來不少粉絲爭論，「一個人死於癌症，您擔心一部Marvel電影嗎？」、「你怎麼了？該有一些基本的人類禮節和同情心吧」、「非常無禮，他死時首先想到的是《黑豹2》？至少要考慮一下他家人的感受」。
(中時新聞網)
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