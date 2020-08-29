Flight attendant flips upside down to close overhead bins(影片源自Youtube)

火辣空姐好軟Q，美國一名空姐琳賽（Lindsey O’Brien），在飛機上挑戰一個高難度動作，她直接倒立雙腿大開，用腳關上機艙裡兩邊的置物櫃，困難動作一氣呵成，同事全拍手叫好，影片曝光後，琳賽也在網路上爆紅。

35歲的琳賽，今年6月時在飛機上拍了一段影片，當時她穿著包臀及膝短裙、下半身穿膚色絲襪、與黑色高跟鞋，身旁的機艙置物箱呈現打開狀態，接著做出體操選手的預備動作，雙手撐著座椅的扶手，緩慢抬起雙腿倒立、身體懸空。

琳賽核心能力相當強(圖片取自/Lindsey O'Brien FB)

成功倒立後，琳賽張開雙腿，利用穿著高跟鞋的雙腳，將打開的置物櫃關上，輕鬆完成流暢又高難度的動作，但其實「用腳關置物櫃」一點也不簡單，琳賽表示自己試了20多次才成功，一開始如果只關1個置貴，都會失敗，她猜想可能是不平衡的關係，最後試了很多次才發現，要一次關4個才行。

至於當初為何會想拍這段影片，已經當空姐6年的琳賽表示，因為正常來說都是「用手關置物櫃」，同事們就開玩笑要「用腳關看看」，因此誕生挑戰影片，而琳賽也透露，念書時期曾當過啦啦隊長，也練過瑜珈，自認核心很強，才會想挑戰。

(中時新聞網)