總統蔡英文宣布全面開放含瘦肉精的美國牛、豬肉進口台灣，由於馬前總統執政時，民進黨對開放美豬議題全面反對，如今卻大轉彎，引發各界質疑，就連自家立委林淑芬也看不下去，在臉書痛批「藍綠都一個樣」，慘遭綠粉出征嗆「噁心」、「不爽就退黨」。

林淑芬在臉書表示，不管民主黨還是共和黨執政都要台灣吞瘦肉精，結果不管是國民黨還是民進黨，上台後都說管制不開放造成貿易障礙，不論農業，環保，勞權，食安都是全球化之下被要求退讓，以經貿知名要求顧全大局，大嘆人民真的很卑微。

林淑芬批評黨中央開放美豬，遭綠粉出征臉書 (圖／翻攝自林淑芬臉書)

綠粉出征林淑芬臉書，批評她根本是「左膠」 (圖／翻攝自林淑芬臉書)

林淑芬文末表示該監督就要監督，要求政府立即公布瘦肉精豬肉相關的風險評估報告。卻引來深綠粉絲出征痛罵：「噁心」、「不爽就退黨啊」、「現在時空背景不同了好嗎，先做功課」、「要融入世界就要遵守規範，不要一直排斥」、「先去關心妳選區的傳統中小企業吧」、「拿黨資源選舉來對幹黨，根本綠皮黃骨人」、「民進黨什麼都缺就是不缺您這種左膠」。

但不少網友也紛紛反擊：「覺青雙標仔出征囉」、「可憐哪，黨容不下第二個聲音」、「委員就是一直說實話才會被攻擊」、「綠營唯一良心！這次又會被黨中央罰多少錢？」、「來看網軍秀下限」、「原來當年蘇貞昌、陳菊、賴清德都是左膠」。

不管民主黨還是共和黨執政都要我們吞瘦肉精， 不管民進黨還是國民黨上台都說管制不開放造成貿易障礙。 農業，環保，勞權，食安經常是全球化之下被要求退讓的。 要求顧全大局，以經貿之名， 人民真的很卑微！ 而該監督還是要監督 #請立即公布依據台灣膳食習慣食用瘦肉精豬肉的風險評估報告 #外食族跟家裡自己煮的風險不一樣 由林淑芬發佈於 2020年8月28日 星期五

(中時新聞網)