氣象局指出，下周一（31日）下半天至下周二（9月1日）上半天是相對最接近臺灣的時候。(氣象局提供)

根據氣象局最新資訊，今年第9號颱風梅莎（國際命名MAYSAK），強度已提升為中度颱風，且專家指出，颱風結構強度仍在持續增強中，不排除增為強颱可能。預測路徑指出，梅莎將於下周一、二（31-1日）最接近台灣，屆時主要受到颱風外圍環流影響，路徑並不會通過台灣。

氣象局「報天氣」表示，明天（30日）各地大多為多雲到晴的天氣，各地高溫約33至35度；隨著環境封場逐漸轉為東北風，北部、宜蘭地區不定時有局部短暫陣雨，中午過後西半部地區及東半部山區注意有局部短暫雷陣雨，以南部地區的午後雷陣雨較明顯。清晨中南部、花東地區也有零星降雨機率。

有關颱風資訊，氣象局指出，中颱梅莎29日20時的中心位置在北緯 16.7 度，東經 128.7 度，以每小時10公里速度，向北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒 43 公尺，七級風暴風半徑 120 公里，十級風暴風半徑 35 公里。

氣象達人彭啟明表示，梅莎颱風發展條件非常好，很有可能今年最強颱風，由於環境的溫度、水氣等條件提供有利因素，梅莎將會越來越結實。氣象局預測，下周一（31日）下半天至下周二（9月1日）上半天是相對最接近臺灣的時候。「台灣颱風論壇」也指出，梅莎未來有機會增強成為強烈颱風，但是直襲台灣的機會非常低。

颱風論壇補充，雖然梅莎颱風襲台機率很低，但由於它環流很大，從周日（30）到周二（9月1日）左右，台灣將會受到外圍環流影響，需注意有短時瞬間強降雨。不過當梅莎離開後，就不必擔心「颱風尾」會引入西南氣流帶來大雨，因為西南季風太弱了，根本發展不起來。

(中時新聞網)