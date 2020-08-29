大陸國務院應急管理部網站8月29日晚間發出《重大生產安全事故查處掛牌督辦通知書》給山西省人民政府，稱8月29日臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村一占地近300平方公尺的兩層樓加地下室的聚仙飯店坍塌，造成17死28傷重大事故。根據《重大事故查處掛牌督辦辦法》，大陸國務院安委會決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦。

通知書稱，8月29日，臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村一飯店發生坍塌，造成重大事故。山西省要深刻汲取事故教訓，堅持人民至上、生命至上，樹牢安全發展理念，嚴格落實《地方黨政領導幹部安全生產責任制規定》，進一步加強組織領導，強化 三個必須」部門監管責任，深化安全生產專項整治，深入開展風險隱患排查治理，嚴厲打擊各類非法違法行為，狠抓各項防範措施落實，嚴防重特大事故發生，切實把確保人民生命安全放在第一位落到實處。

根據大陸《重大事故查處掛牌督辦辦法》，大陸國務院安委會決定對該起重大事故查處實行掛牌督辦。山西省要依照《生產安全事故報告和調查處理條例》等有關法律法規及規章規定，抓緊組織進行事故調查，嚴格按時限研究提出處理意見。事故結案前，要將事故調查報告報國務院安委會辦公室審核同意後，由山西省負責批覆結案並向社會公布。結案後，事故調查報告和事故處理決定落實情況要及時報國務院安委會辦公室備案。

(中時 )