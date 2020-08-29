台北國際觀光博覽會今日為展覽第2天，人潮較首日多一點。（黃采薇攝）

台北國際觀光博覽會，雄獅旅遊繼續主打「偽出國」離島郵輪行程。（黃采薇攝）

可樂旅遊開展首日（28日）以299一日遊最吸睛，推出的4項國旅行程共320個名額全售罄，今再加開300多個名額。（黃采薇攝）

大直典華Buffet「豐FOOD海陸百匯」主推買8送1各餐期餐券。（黃采薇攝）

台北福華以「展場限定」彩虹座周一至周四自助晚餐2客餐券折扣狠殺至5折，每日限量30張。（黃采薇攝）

三峽大板根森林溫泉酒店「豪華溫泉套房」。（大板根森林溫泉酒店提供）

「大板根．恐龍探索森林」與百果山探索樂園與石尚企業聯手協辦，其特展受親子客歡迎。（大板根森林溫泉酒店提供）

疫情持續衝擊觀光產業，「2020台北國際觀光博覽會」今日展至第2天，人潮較往年少5成左右，除台灣本土航空業者皆無參展，參展攤位也較以往少了至少5成，買氣雖明顯不若往年，但業者持續搶推優惠，把握著夏季末端的最後黃金商機。

旅行社最大攤位為雄獅、可樂旅遊，旅遊業者全力拼國旅，雄獅旅遊繼續主打「偽出國」離島郵輪，尤以4天3夜的行程最熱賣，而宜花東旅遊則主推家庭客。可樂旅遊透露，開展首日（28日）以299一日遊最吸睛，推出的4項國旅行程各限量80人，共320個名額全售罄，昨再加開300多個名額，民眾反應仍熱烈，業者分析，消費者對國旅已傾向精致化、短時間、定點的行程。

三峽大板根森林溫泉酒店表示，提前推出溫泉季熱銷商品「森之湯套票」（1本10張）原價7000元、狠殺54折，等於每人僅380元即可泡湯，客房銷量較去年同期成長2成。此外，館內4間主題親子客房搭配暑假推出的「大板根．恐龍探索森林」恐龍特展，親子旅客反應熱烈，將延展至10月底。

台北福華飯店、大直典華Buffet豐FOOD海陸百匯各推旅展餐券，台北福華以「展場限定」彩虹座周一至周四自助晚餐2客餐券1155元，折扣狠殺至5折為熱銷明星商品；豐FOOD海陸百匯則主推買8送1各餐期餐券，適逢秋初大啖秋蟹時期，隨機推出黃金蟹、旭蟹、三點蟹等各式料理，業者紛紛表示，疫情影響甚鉅，下半年餐廳業績雖有回升，但銷售現況較往年同期相比較差。

日本、韓國、泰國、菲律賓等觀光局在展場打造世界主題館，最大亮點屬「韓國觀光公社」與大韓航空、韓亞航空、真航空、濟州航空一起舉辦的「偽搭機前往韓國旅遊」活動，將韓國館打造成小型機場，讓民眾偽出國於展示的機艙內拍照，亦有一系列韓服體驗、旅遊問答送好禮、韓國想見你互動遊戲、和潤娥一起Cover Dance等活動，參與民眾皆大排長龍、熱烈體驗。

(中時 )