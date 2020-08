眾所矚目的「2020台中好湯溫泉季」烏日音樂會活動,29日在清新溫泉飯店登場,台中市觀光旅遊局特聘TRF紅色狂想三重奏,帶來電子弦樂演出,民眾當場免費享受音樂饗宴。

現場還有台中市經濟發展局安排台中購物節抽獎,力邀民眾來台中泡湯旅遊,享用米其林必比登推介美食,並搭配安心旅遊補助,及振興三倍券消費,一同享受悠閒的假日時光。音樂會當日有機會將台中購物節的10萬元現金、電動機車,及溫泉季名牌藍牙無線環繞音響等多重好禮抱回家! 台中市觀旅局提醒,今年溫泉季活動,包括8月29日烏日音樂會、9月12日東勢音樂會,及9月19日谷關故事劇場等場次,特別安排台中好湯創意寫生趣比賽活動,歡迎家長帶小朋友來參加。活動期間至9月30日前,民眾還可預約享受溫泉在地導覽,住宿再享優惠折扣及400元等值好禮相贈。

台中市觀旅局長林筱淇表示,烏日溫泉為台中谷關、大坑、烏日及東勢四大名湯之一,泉質為碳酸氫鈉泉,別稱「美姬湯」,水質澄明,屬於弱鹼性,含輕微鐵質,可軟化角質層。

為了推廣台中好湯,今年溫泉季活動以「湯緣」為主題,舉辦音樂會及故事劇場等活動,邀請民眾來台中泡湯結緣,體驗在地人情味,感受台中幸福城市的溫暖泉源。

林筱淇說,台中好湯溫泉季活動29日在烏日清新溫泉飯店推出音樂會,市府特別邀請TRF紅色狂想三重奏,帶來《Close to you》、《Moon river》、《The whole new world》、《Can you feel the love tonight》、《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》等知名曲目,並安排當地農特產熱鬧市集助興。

為讓民眾玩得盡興,再推出拍照按讚送50元的消費券、互動遊戲送百元券,及好湯福袋券抽獎方案等豐富好康活動,當天現場將抽出30位福袋幸運兒,可獲得名牌藍牙無線環繞Soundbar劇院音響、農特產品、抗敏保養品、電器用品、泡湯券等多項好禮。

民眾參加好湯音樂會,不妨安排周邊旅遊景點,來趟充實有趣的烏日小旅行。當地因位處大肚山上,景觀遼闊,晚上可俯瞰大中部地區燦爛夜景,推薦到鄰近藍色公路景觀餐廳吃美食,賞夜景,或是前往經市府整建後更加友善共融的望高寮夜景公園,因園內平整易走的步道,連輪椅、嬰兒車都可進入,搭配燈光點綴氣氛,民眾到此一遊,台中的絕美夜景,一覽無遺。

隔日在小清新花園,享受碳酸氫鈉泉泡腳池、復古打水機,及白沙沙坑等設施,或是走訪彩虹眷村,及烏日知高圳步道、筏子溪河濱公園步道,及大肚萬里長城登山步道等戶外景點,享受人文特色及自然美景。

近期熱夯的2020台中米其林指南推出必比登推介名單,其中,鄰近烏日的南屯區有東方龍、三喜食堂、台客燒肉粥,及滬舍餘味等名店餐廳,也值得遊客一訪,幸福大啖國際認證的台中美食。

2020台中購物節也進入倒數衝刺期,請民眾把握機會,8月31日前登入活動APP,輸入活動期間在台中消費發票或收據,累計滿500元,就可參加抽獎,8月29日在烏日好湯音樂會活動現場抽出10萬元現金1名,及光陽電動機車1台,9月12日再抽出壓軸精品豪宅,歡迎各地民眾抓緊活動倒數時間前來台中消費抽大獎。

