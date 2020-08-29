眾所矚目的「2020台中好湯溫泉季」烏日音樂會活動，29日在清新溫泉飯店登場，台中市觀光旅遊局特聘TRF紅色狂想三重奏，帶來電子弦樂演出，民眾當場免費享受音樂饗宴。

現場還有台中市經濟發展局安排台中購物節抽獎，力邀民眾來台中泡湯旅遊，享用米其林必比登推介美食，並搭配安心旅遊補助，及振興三倍券消費，一同享受悠閒的假日時光。音樂會當日有機會將台中購物節的10萬元現金、電動機車，及溫泉季名牌藍牙無線環繞音響等多重好禮抱回家！ 台中市觀旅局提醒，今年溫泉季活動，包括8月29日烏日音樂會、9月12日東勢音樂會，及9月19日谷關故事劇場等場次，特別安排台中好湯創意寫生趣比賽活動，歡迎家長帶小朋友來參加。活動期間至9月30日前，民眾還可預約享受溫泉在地導覽，住宿再享優惠折扣及400元等值好禮相贈。

台中市觀旅局長林筱淇表示，烏日溫泉為台中谷關、大坑、烏日及東勢四大名湯之一，泉質為碳酸氫鈉泉，別稱「美姬湯」，水質澄明，屬於弱鹼性，含輕微鐵質，可軟化角質層。

為了推廣台中好湯，今年溫泉季活動以「湯緣」為主題，舉辦音樂會及故事劇場等活動，邀請民眾來台中泡湯結緣，體驗在地人情味，感受台中幸福城市的溫暖泉源。

林筱淇說，台中好湯溫泉季活動29日在烏日清新溫泉飯店推出音樂會，市府特別邀請TRF紅色狂想三重奏，帶來《Close to you》、《Moon river》、《The whole new world》、《Can you feel the love tonight》、《甜蜜蜜》、《月亮代表我的心》等知名曲目，並安排當地農特產熱鬧市集助興。

為讓民眾玩得盡興，再推出拍照按讚送50元的消費券、互動遊戲送百元券，及好湯福袋券抽獎方案等豐富好康活動，當天現場將抽出30位福袋幸運兒，可獲得名牌藍牙無線環繞Soundbar劇院音響、農特產品、抗敏保養品、電器用品、泡湯券等多項好禮。

民眾參加好湯音樂會，不妨安排周邊旅遊景點，來趟充實有趣的烏日小旅行。當地因位處大肚山上，景觀遼闊，晚上可俯瞰大中部地區燦爛夜景，推薦到鄰近藍色公路景觀餐廳吃美食，賞夜景，或是前往經市府整建後更加友善共融的望高寮夜景公園，因園內平整易走的步道，連輪椅、嬰兒車都可進入，搭配燈光點綴氣氛，民眾到此一遊，台中的絕美夜景，一覽無遺。

隔日在小清新花園，享受碳酸氫鈉泉泡腳池、復古打水機，及白沙沙坑等設施，或是走訪彩虹眷村，及烏日知高圳步道、筏子溪河濱公園步道，及大肚萬里長城登山步道等戶外景點，享受人文特色及自然美景。

近期熱夯的2020台中米其林指南推出必比登推介名單，其中，鄰近烏日的南屯區有東方龍、三喜食堂、台客燒肉粥，及滬舍餘味等名店餐廳，也值得遊客一訪，幸福大啖國際認證的台中美食。

2020台中購物節也進入倒數衝刺期，請民眾把握機會，8月31日前登入活動APP，輸入活動期間在台中消費發票或收據，累計滿500元，就可參加抽獎，8月29日在烏日好湯音樂會活動現場抽出10萬元現金1名，及光陽電動機車1台，9月12日再抽出壓軸精品豪宅，歡迎各地民眾抓緊活動倒數時間前來台中消費抽大獎。

(工商 )