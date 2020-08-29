國民黨主席江啟臣今（29）日到花蓮視察養豬業狀況，江啟臣指出，美豬明年1月進口後，直接衝擊國內基層豬農，政府卻沒有事前溝通、規畫配套措施，僅放話會拿出100億基金補貼，連補助怎麼用，基層豬農都不知道，呼籲政府要聽聽產業心聲再做決定。

龍水畜牧場負責人、花蓮縣養豬協會理事長陳志忠說，政府對畜牧業環境要求逐年提升，業者努力配合，好不容易等到口蹄疫拔針，都還沒開始出口，先等到政府放寬美豬、美牛進口，實在說不過去。

陳志忠指出，台灣養豬飼料仰賴進口，成本高，長得也慢，相對美國豬飼料便宜，還可施打國內禁止多年的瘦肉精，進口後絕對會讓國內養豬產業打到谷底，甚至滅亡，堅決反對開放美豬進口。

江啟臣質疑，國內仍禁止畜牧業施打瘦肉精，卻開放瘦肉精美豬進口，在競爭關係下，畜牧相關產業也可能爭取放寬瘦肉精使用，台灣吃豬遠高於吃牛，不只是養豬戶受威脅，民眾的食安問題連帶破功。

江啟臣強調，正常的經貿談判，很多時候是最後攤牌的，蔡總統是談判專家，怎麼會現在把底牌掀出來再說要談判，未戰先降，傷害的是豬農和消費者，民眾健康不能拿來做交易。

江啟臣指出，民進黨過去最反對瘦肉精、零檢出、零容忍，現在是完全容忍，國民黨力挺畜牧產業及民眾健康，要求蔡政府拿出過去在野時要求執政黨的標準，要求自己，並到立院做國情報告。

(工商 )