科技股帶頭領漲下，美股三大指數28日全面收高，道瓊指數收復今年來失土，標普指數自8月18日牛市確立以來，第6度改寫收盤新高，那斯達克指數也刷新歷史收盤高點。8月非農就業報告及蘋果、特斯拉股票分拆後的表現，料是本周投資人的看盤重點。

上周五道瓊工業指數收漲161.6點或0.57％，報28,653.87點，助其今年表現由負轉正，2020年迄今上漲0.4％，道指在三大指數中是最後一個收復失土。

標普500指數收漲0.67％，以3,508.01點作收，這也是標指首度收高在3,500點之上。標指漲勢若能延續到31日，8月全月漲幅可達7.2％，締造1984年來的最佳8月成績。

那斯達克指數收漲0.6％，收在11,695.63點，再度改寫歷史收盤新高。

三大指數周線全紅，而且漲幅皆高過上周五收盤漲幅，道指、標指和那指分別周漲2.6％、3.3％及3.4％。標指與那指雙雙繳出周線連5紅。

紐約Lenox Wealth Advisors投資長卡特（David Carter）表示：「科技股是帶動今年美股反彈的一大動力，我們看到其影響力擴大，連道瓊這類指數都受惠。」

展望美股後市，勞工部9月4日發布的8月非農就業報告會是焦點，但市場揣測實際的新增就業人口可能低於預估的140萬。

此外31日（周一）是蘋果與特斯拉股票分拆後的第一個交易日，股價會有何變化也是投資人緊盯目標。蘋果向來是左右道瓊指數走勢的最大關鍵，道指8月8.4％的漲幅，蘋果貢獻其中的24％。

CFRA首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）指出：「我想我們仍將沐浴在聯準會的寬鬆光芒，現又加上蘋果股價讓散戶投資人更容易入手。」

但耐人尋味的是，美股持續走多迭創新高，俗稱「恐慌指數」的VIX指數（CBOE Volatility Index），竟反常地連續2周走揚，透露出美股飆太高反倒可能助長市場波動。

(工商 )