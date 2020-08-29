新聞深喉嚨 「自由民主」同盟關係再升級 推動台美BTA「美豬」要來了？！

美豬美牛明年1月1日起將大舉攻台，蔡英文總統昨(28日)宣布將開放含萊克多巴胺的美國豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，引發外界爭議。對此，資深媒體人鄭村棋直言，「是美國需要我們，結果你還倒貼，天底下哪有這樣談判？」

鄭村棋在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，「我跟你講，你講清楚，第一島鏈他能少掉我們台灣嗎？今天是美國需要、所謂的自由世界比較需要我們，還是我們需要他們，你們(民進黨)不要太快說我們一點籌碼都沒有，而且籌碼不是叫什麼在野黨，去換一點點小小得，什麼30個月換36個月，第一島鏈這麼重要，每次講得吹得跟神一樣，結果每次西裝換內褲，還要自己倒貼。」

鄭村棋轟，「然後開始怪在野黨你們去抗議，這我們執政黨籌碼，可以拿你們跟美國去交換你們，自己不要自相矛盾，台灣絕對可以換到更大，是美國需要我們，結果你還倒貼，天底下哪有這樣談判。」

節目另一位來賓台北市議員王世堅則是認為，開放美豬會衝擊台灣的食安與豬農權益，並分析學生可能成為政策的受害者，這讓他十分難過，同時也覺得對豬農很不公平。

(中時新聞網)