據日本共同社29日報導，前白宮國安顧問波頓28日在《華盛頓郵報》的投書中，對表明辭職意願的日本首相安倍晉三表示肯定說「他是戰後日本最重要的領導人」，還指出對於在北韓無核化的應對等方面易迷失方向的美國總統川普而言，安倍「像是一把沉重的金屬鎖鏈，把總統拴在離現實更近的地方」。

直至去年9月卸任，波頓一直負責川普政府的安保政策。他在投書中寫道，在安倍政府下「美日同盟被明顯強化了。（辭職）對兩國是重大損失」。

波頓在6月出版的回憶錄中指出，在世界各國領導人中，與川普私人關係最好的是安倍。這一信賴關係成了安倍發揮外交優勢的基礎。但而今安倍將卸任首相，11月美國大選後總統也可能換人做，已令日本對美關係不確定性增加。

在對陸政策上，波頓28日在《華盛頓郵報》的投書中強調，安倍倡導的「自由開放的印太」構想在加強美日與印度、澳洲關係方面發揮了重要作用。一位未具名的川普政府高官28日接受共同社採訪時也說，2016年安倍首先提出「自由開放的印度太平洋」構想，後來與川普的想法緊密協作，透過日美合作實現了飛躍發展。

波頓還提到了安倍致力於解決北韓綁架日本人問題。此外，波頓強調安倍推廣了一種認識，即作為「普通國家」，對本國的防衛負主要責任是「完全恰當」的。

在與提出「美國優先」的川普政府進行貿易協定談判時，安倍與川普的親密關係大有幫助。波頓在投書中透露，安倍在與川普進行貿易談判時，針對日本企業對美投資和政府向美軍購等展示了圖片和圖表，掌握主導權，成功地把討論的時間分配給戰略性問題。

(中時 )