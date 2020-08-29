美國雖然從未公布任何具體證據，但一直以國家安全為由，號召盟友抵制華為參與5G網路建設。如今有義大利學者表示，在華為問題上，義大利遭到美國方面的威脅。

在大陸環球電視網（CGTN）28日播出的「對話」節目中，義大利學者郗士（Francesco Sisci）表示，美國向多個歐洲盟友、尤其是義大利發出威脅，指如果該國決定採用大陸5G技術，將可能被踢出美國主導的軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO）。

郗士稱，「這（退出北約）意味國防和內部安全開支將會大幅增加。義國的國防和內部安全都與美國緊密相關。所以基本上，很難承受與美國脫鉤的代價」。

郗士表示，「不管我個人或其他義國民眾的願望是什麼，只要美國不同意，義國企業就不太可能使用大陸的5G」。他認為，義國必須面對現實、思考未來，「透過不同的方式看待這種情況，而非避開它」。

事實上，美國總統川普先前也曾就華為問題威脅英國，導致後者突然改變對華為的態度。川普8月初接受福克斯新聞（Fox News）採訪時稱，他曾就華為一事與英國首相強森進行了一番談話。當時川普告訴強森，如果英國繼續推動與大陸電信巨頭華為的5G建設協議，他就可以「忘記蘇格蘭場，因為我們無法和你們展開合作」。

川普並未澄清他所說的「忘記蘇格蘭場」是什麼意思，但一般認為，這是指兩國根據「五眼情報共享協議」進行的情報合作。

(中時 )