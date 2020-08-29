台灣女星趙小僑（小僑）過去以女團「七朵花」的隊長出道，後續則跨足主持、戲劇圈，近年更開創YouTube頻道「趙小僑女人說」，開始身兼Youtuber身分，從工作花絮、愛用彩妝到分享與劉亮佐及繼子劉子銓的一家人日常都有，不同於一般女星的神秘感，以大方個性深受不少粉絲喜愛。

近日為了慶祝粉絲團破10萬，趙小僑特別挑戰cover當紅韓國女團ITZY的新歌《Not Shy》舞蹈，不僅邀約17歲兒子的女同學們一起合跳，更突破尺度穿上細肩帶、熱褲勁裝出場，一行人衝到林口的水牛坑，從排隊型到舞蹈動作全都不馬虎，乍看之下她竟然與女高中生無違合，姣好身材令人稱羨。

在 Instagram 查看這則貼文 趙小僑（@chao_hsiao_chiao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 28 日 下午 8:22 張貼

性感片段一出，讓大批粉絲們看了紛紛狂讚：「生女兒～敲碗下次跳Mamamoo」、「不跟人講妳40歲，人家真的會以為妳17歲」、「這個舞真的不是普通的難，我練了很久還是跟不上節奏超快，僑僑真的很厲害啊！」趙小僑也親自回留言：「我每天腰痠背痛。」反應真誠相當逗趣。

在 Instagram 查看這則貼文 趙小僑（@chao_hsiao_chiao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 24 日 上午 2:33 張貼

40歲的趙小僑保養得宜，絲毫看不出歲月的痕跡，就連動起來都不輸嫩妹！趙小僑表示：「挑戰Kpop需要很大的勇氣，尤其是跟著17歲的女孩們，尤其是我選了ITZY的歌曲，尤其是我只有6天可以練！」在跳完之後，她不忘大讚自己「40歲乘風破浪的姊姊就是我啦！」

(中時新聞網)