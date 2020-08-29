八三夭29日在高雄巨蛋舉辦「想見你想見你想見你」2020生日趴巡演，他們2度登上高雄巨蛋開唱，邀來夯劇《想見你》女主角、金鐘視后柯佳嬿擔任嘉賓，柯佳嬿日前以《想見你》入圍金鐘女主角，主唱阿璞打趣要請柯佳嬿發表得獎感言，更自嘲八三夭在本屆金曲入圍摃龜，阿璞笑說：「妳入圍金鐘就像喝水一樣容易，八三夭要入圍金曲就像脫水一樣難。」她安慰：「〈想見你想見你想見你〉在我心中就是金曲。」

他們一同合唱特別版的〈想見你 Someday or One Day〉，還加碼獻唱八三夭嗨歌〈渴了〉，不過柯佳嬿首度擔任大型演唱會嘉賓，一上台，似乎很緊張，她表示從升降台一起來，看到很多人有點驚嚇，立刻裝鎮定，並笑說跟彩排是兩回事，直呼：「呃！我後來愈來愈鎮定，早知道先喝兩杯（酒），沒喝，有點後悔。」小橘回：「立刻請人送上來。」柯佳嬿喊：「不要鬧。」

主唱阿璞表示很幸運因為《想見你》讓更多觀眾認識八三夭，「我們邀請劇中的陳韻如『穿越』到高雄巨蛋現場，是給所有喜歡這首歌和這部劇的一份回禮。」柯佳嬿當初聽到邀約，一口答應，「我覺得去做一件新的事情蠻好的，能得到不同的心情跟感受，就當是來見朋友、一起玩。最主要是謝謝八三夭做出這麼棒的歌，在很多時候主導《想見你》的故事氛圍，引領觀眾更入戲。」

此外，因應疫情措施，八三夭的演唱會採實名制，主辦還發放1萬個「八三夭特製款」中衛口罩、酒精消毒，嚴格把關安全，但也因入場程序繁瑣，演唱會延遲逾15分鐘。團長小橘的老婆與吉他手劉逼、貝斯手霸天的老婆、兒子南下力挺，吸引1萬粉絲到場支持，票房粗估吸金2200萬元。

(中時 )