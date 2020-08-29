「館長」陳之漢遭槍擊後住院情況。（取自飆悍臉書）

館長中槍住院，高嘉瑜說要唱歌祝福。 （取自飆悍臉書）

網紅「館長」陳之漢昨（28日）凌晨2點多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館大門時，遭人連開3槍，當場倒地鮮血直流，經送醫後順利完成手術。民進黨台北市議員高嘉瑜在館長臉書「飆悍」留言表示，「館長加油，我會唱歌祝福你」，網友紛紛勸不要阿！

知名網紅「館長」陳之漢昨（28日）凌晨2點多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館大門時，遭人連開3槍，當場倒地鮮血直流，同時開直播表示自己中槍，請人幫忙照顧妻小，經救護人員急救包紮後緊急送醫，經醫師順利完成手術。

數度與館長隔空交鋒的雲林菜農林佳新，28日一早則在臉書貼文表示，「對於館長中槍事件，我們嚴重譴責這種不法的暴力行為，雖然我與他立場上多有激辯，但民主社會再怎樣都不應該有這種不法暴力的行為。林佳新並衷心祝福館長，能早日康復，平安度過」。

另外，民進黨台北市議員高嘉瑜在館長臉書「飆悍」留言說，「館長加油，我會唱歌祝福你」、「說不定館長馬上跳起來」！不過網友卻表示，拜託不要阿，冷靜一點，別雪上加霜，這比中彈還痛苦，傷口縫線會斷吧！

(中時新聞網)