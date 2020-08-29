蔡總統宣布擴大開放美豬美牛進口，美方高層正面回應，經濟部次長陳正祺今（29）日表示，將以推動台美洽簽BTA（雙邊貿易協定）為目標，希望「越快越好」，但目前雙方內部都必須完成整合，凝聚共識，至於台美雙方何時啟動洽談目前仍無法判斷。

陳正祺指出，台灣有機會透過簽訂台美BTA，進一步進軍多邊貿易協定，像是參與跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域貿易協定。

陳正祺說，現階段對於受影響產業，農委會有充分配套措施，食安部分，衛福部也會做好管控，接下去如果未來經貿談判時有需要，經濟部也會推動相關配套措施。

總統昨天宣布，在保障國人健康前提下，放寬美豬美牛進口，盼為台灣推開障礙，打開活路，走向全球經濟新舞台。

隨後不到24小時內獲得美方正面回應，包含美國副總統彭斯（Mike Pence）推文肯定，認為這將為美台進一步經濟合作與加強貿易夥伴關係打開大門，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）等多位政府重要官員及參、眾議員等逾70名政界人士均表態支持，包括呼籲洽簽美台雙邊貿易協定（BTA）。

對於台美後續如何推動經貿合作，陳正祺表示，會儘量爭取，希望能與美國洽簽BTA，為達到這項目標，目前雙方內部都必須完成整合，凝聚共識。至於「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，陳正祺說，舉行如對目標有幫助，就會去做，也會積極尋求以其他方式推動。

此外，美國「傳統基金會」（The Heritage Foundation）美國時間31日上午9時，將舉辦一場美台經濟合作展望線上研討會，邀請與談人包括美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）和經濟部長王美花。由於研討會是台灣宣布擴大開放美牛美豬進口後登場的台美交流場合，外界關注美方可能透過國務院代表，於會中或會後，對台美經貿交流傳達更明確的態度或具體作法。

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