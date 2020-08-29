一名住在台北市的正妹小瑜，因為急需用錢，認識了收入不錯的竹科男工程師，竹科男答應借給小瑜25萬元，但條件是兩人必須發生性關係，無奈的小瑜只好答應，想不到竹科男爽吃小瑜後，只給2萬元，還強迫小瑜簽本票、趁機偷拍，甚至威脅要公開兩人啪啪的影片。

男子在新竹科學園區工作，收入有一定的水準，當他得知小瑜急需要錢，提出用肉體來借貸25萬元，為了順利拿到錢，小瑜答應與竹科男發生關係，去年11月間前往新竹與男子完成交易，結果竟遭男子偷拍、迫簽本票，最後也只拿到2萬元，並付1000元打發小瑜回家。

事後小瑜越想越不對，要求歸還本票，竹科男卻要求小瑜親自到新竹，才願意歸還，小瑜南下後再次被誘騙發生關係，竹科男用同一招耍賴，拒絕還本票、丟1000元要小瑜自己坐車回台北，「吃上癮」的竹科男，多次故技重施，要小瑜到新竹和他啪啪。

已經上當兩次的小瑜，拒絕南下新竹，此舉惹怒竹科男，傳訊威脅小瑜「我們打炮自拍的影片給你」、「裡面有你的叫聲」、「我明天把我們的影片放在FB」、「匯2萬給我，我就把影片跟票刪了」，害小瑜相當害怕，決定報警並提告對方強制性交、妨害秘密等告訴。

此案經檢方調查，發現小瑜和竹科男發生關係後，兩人始終保持聯繫，且是為了借錢及取回本票，主動同意與男子性交，屬自由意志，難認對方有強制性交犯行，因此不起訴；至於妨害秘密，竹科男到案後坦承偷拍，最後依法起訴。

(中時新聞網)