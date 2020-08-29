大陸解放軍近日動作頻頻，8月就超過8場軍事演習，範圍遍及黃海、南海、渤海。軍事專家吳明杰解讀，主要是恫嚇，因不想作很大的動作，所以用這些小的演習把它串聯起來。

吳明杰在政論節目《鄭知道了》表示，大陸近日演習頻繁，當然就是在恫嚇台灣，但又不想很大的動作，要直接跟美國對峙，所以先在它自己的近海，進行這些相關演習，因為昨天打飛彈，不是只有東風21D 、東風26。

吳明杰指出，其實大陸在黃海那個地方，也被美國衛星拍到，有船艦，可能是052D，上面垂直發射的鷹擊-18超音速反艦飛彈，也被衛星拍到，所以在那個區塊，是在進行一個飛彈射擊。

吳明杰表示，中國大陸8月有這麼多場演習，當然就是說想翻臉，但又不想真正去翻臉，所以要做點動作，用這些小的演習把它串聯起來。大陸官媒也曾對此專訪過學者的說法，指演練這麼多場，是在防美台日三方可能聯手來攻擊中國大陸。

網友說：「對台海是否會引發戰爭，是無法用嘴巴去做任何超前性的猜測，重點在於我們國家準備好了沒有，不挑釁，不叫戰。」

(中時新聞網)