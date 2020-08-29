蔡英文總統28日宣布開放美豬、美牛進口，引起各界譁然。有網友也擔心含瘦肉精的美豬會影響到台灣許多和豬肉相關的小吃，並用當初前高雄市長韓國瑜競選市長時，「一瓶礦泉水，一碗滷肉飯」的形象製作一張圖片，表示想點一道無瘦肉精的「國瑜滷肉飯」。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」29日表示，「今晚，我想來點：正宗台灣豬～無瘦肉精之國瑜滷肉飯…叮咚！（這位奧客，今天不吃素啦？！）」並PO出一張用外賣平台廣告模板製作的一張韓國瑜吃滷肉飯的圖片。

其他網友也留言回應，「韓市長改吃素食較安全平安。繼續帶口罩。讚」、「奇怪，韓總吃肥肉都不會胖」、「韓市長吃的滷肉飯看起來很美味喔」、「看韓市長吃飯，就是香哦，小編壞壞，我餓了」。

蔡政府28日宣布開放含萊克多巴胺美豬及30月齡以上的美牛進口，毒物專家提出疑慮，指國際間對於萊克多巴胺長期食用仍缺乏風險評估及實證安全，政府應公開風險評估報告。否則，東西方飲食文化差距大，台灣吃豬肉比歐美多，卻用國際標準，可能會對某些敏感族群造成傷害。

(中時新聞網)