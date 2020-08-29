對於是否採用彈道導彈擊沉美國航空母艦一事，學者蔡翼指出，曾經有美國海軍上將揚言，若擊沉美國航空母艦，將會受到美軍核武的報復。他表示，如何壓制航母的戰力又不會造成大量人員傷亡，就成為目前討論課題。

蔡翼以「怒海爭鋒 中國的祕密武器」為題，投稿《亞洲週刊》指出，當導彈彈頭到達航母上空時，釋放迷你無人攻擊機，摧毀航母甲板上的戰機、艦上設備以及護衛艦上的相控陣雷達、指管通情，這種方式既可以壓制航母作戰功能，又不會釀成大量人員傷亡。

蔡翼引述美國軍事情報局局長弗林在國會聽證的看法，中共的東風21D導彈，射程可達2千公里，末段飛行速度可達10倍音速，沒有具體手段可以攔截，在進入大氣層後可以在高速飛行中變軌，並已經測試成功。

蔡翼分析，東風21D導彈可以攜帶數以百計的迷你無人攻擊機，對於航母戰鬥群進行攻擊，既可以壓制航母作戰功能，又不會釀成大量人員傷亡。

不過，蔡翼最後強調，科技改變未來戰爭型態，讓傳統海軍生存面臨極大威脅。如果雙方都使出殺手鐧，會是兩敗俱傷，沒有人是贏家，所以挑啟戰端的一方是極為不至的。

(中時新聞網)