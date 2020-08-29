「館長」陳之漢28日凌晨2點遭人連開3槍，緊急送醫後目前並無大礙，但頭號助理「小宇」今天稍早開直播，表示槍手並非要給館長警告，而是要置館長於死，只是館長有警覺，舉起手護頭，才幸運躲過一死，小宇悲痛表示「師父這次沒死真的是運氣非常好」。
小宇開直播播放館長的錄音給粉絲報平安，也還原事發當下情況。小宇表示，當時館長友看到劉丞浩遠遠衝過來，但並不知道對方手上有槍，也以為對方目標是助理，於是趕緊大聲警告提醒助理小心，自己也舉起手護頭準備應戰，未料對方直接掏槍開3槍。
小宇說，館長中槍後，會從車子裡跌出來，是因為館長中槍當下其實沒有意識到，想要反擊對方時，發覺力氣全失，才知道自己大腿中彈，因此跌出車子。小宇說，對方根本不是要警告，而是要致人於死，質疑「有哪個警告的會在近距離這樣開3槍」。
小宇也轉達醫生說法，醫生表示好險館長肌肉夠發達，減緩子彈貫穿力道，才沒有擊中身體。過程中小宇也一度哽咽，直呼實在不理解，有什麼深仇大恨要這樣開3槍致人於死。
(中時新聞網)
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