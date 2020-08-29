豐盛美味的廣東菜，各式蒸籠點心及煲仔飯、雲吞麵，還有秋季必嘗的避風塘料理，令人垂涎三尺。連3年榮獲米其林餐盤推薦的桃花林中華料理，為大倉久和大飯店的招牌餐廳，將於9月1日至30日推出「港廚經典好味道」，周一至周五午餐時段供應，從港點點心、前菜燒臘、湯品、招牌麵飯、蔬食、海鮮肉類到甜品，共7大類，33道港式佳餚點選16道菜品，2位成行、每位899元起且5歲以下兒童免費。活動期間，於大倉久和大飯店臉書粉絲團按讚打卡，可獲贈「桃喜小菜」乙碟。

走港式茶樓風以「自選套餐」供應饕客享用，主廚首推「蟹黃燒賣」、「春風得意腸」、「酥炸南乳雞翅」、「香煎蘿蔔糕」、「手工甘蔗蝦」，餐點皆為專職點心師傅純手工製作，其中「春風得意腸」為現做腸粉皮包裹酥脆油條，內餡填入手剁蝦泥，混入腐皮、芹菜、韭菜，口感層次豐富。

粵式明爐燒味為必吃前菜，「明爐」即各式肉品以明火燒烤的燒臘料理，人氣首推「明爐烤鴨」及「玫瑰油雞」、「蜜汁叉燒肉」搭配涼拌海蜇可供選擇。搭配湯品有「紅燒碗仔翅」，入口前建議淋上一匙紅醋，增添風味，另「招牌明火煲例湯」，是以老母雞、火腿特製高壓湯爐精燉之雞湯，每周搭配不同時令食材，如鮮筍、蓮子、竹笙或西洋蔘等，為饕客大推的滋補湯品。

港式招牌的麵飯、海鮮肉品，主推「豉汁排骨臘味煲仔飯」、「鮮蝦雲吞麵」，及餐廳招牌—融合南洋風的「咖哩牛腩煲」搭配酥炸鮮奶小饅頭，還有以大量蒜酥與豆酥拌炒的「避風塘炒蝦」鮮香入飯，另有匯集蓮藕、銀杏、玉米筍的蔬食餐點「素炒羅漢齋」。飯後必吃的甜點「楊枝甘露」、「芋香西米露」皆為經典。

(中時 )