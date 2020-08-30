巫男出身貧寒卻十分積極上進，還慷慨捐出薪水鼓勵類似遭遇的學弟，勵志的他卻底不過命運造化的作弄，令高職母校的師長不捨落淚。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

28日凌晨遭大火焚身喪命的彰化員林豆漿店巫姓勵志青年，在彰化殯儀館臨時小靈位前，連一張可用的遺照都沒有，30日一早舉行喪禮後，遺體就將火化進塔；所有的喪葬費和進塔費用，全部由員林市的寶蓮生命禮儀公司吸收，不再對外募款。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣員林市豆漿店大火，讓29歲的勵志青年巫俊龍命喪火海，無父無母的他低調未與昔日同學親友聯繫，學生時期出身貧寒卻還將身上建教合作賺取的薪水慷慨捐給類似處境的學弟，禮儀社人員決定要幫他處理身後事與喪葬費用，呼籲民眾別再在網路上募款、捐款。

令人鼻酸的是，由於他孤家寡人長期獨居，30日一早喪禮後就將火化、進塔，但在殯儀館的小靈位仍無一張像樣的照片作為遺照。

員林市寶蓮生命禮儀公司董娘賴翠蓮，28日一早就到豆漿店現場，帶著禮儀社通作人員，幫忙將已被燒得焦黑蜷曲的巫男遺體放入屍袋後移往殯儀館，得知巫男年少時上進卻命運坎坷的過往，令她感動又心疼，今天主動表明願意負擔巫男所有喪葬費和進塔費用，29日一早就要舉辦喪禮，呼籲民眾無須再捐款。

巫俊龍身為家中獨子，父親在他國二時車禍成為植物人，住在北斗鎮一家安養院直到病故，他與母親在溪湖鎮老家附近租屋，母親年少時從黑龍江遷往韓國，再嫁到台灣，因父親的意外讓她大受打擊受罹患思覺失調症，2008年端午節竟墜樓輕生，當年就讀大慶商工資訊科建教班的巫男仍堅強面對一切。

當年巫男升高三後得知高一新生康建欽跟他有類似處境，還將暑假打工賺到的薪水捐出5000元連同鼓勵的親筆信送給對方，兩人情同兄弟，畢業後各奔東西也從此失聯，如今康男透過媒體得知巫男竟葬身火窟，傷感大嘆造化弄人，也將專程自台中返回彰化參加喪禮。

禮儀社人員指出，巫男的戶籍仍在溪湖鎮，老家還有姑姑、表弟，但因巫男刻意低調、未與親友同學聯繫，長期失聯，生前溪湖公所、警方都找不到人；如今巫男不幸命喪大火，禮儀社人員無權至戶政所申請數位照片，小靈位上現在仍未擺放照片，明天喪禮上會否有遺照，還要再想辦法。

(中時 )