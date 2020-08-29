網紅「館長」陳之漢日前遭到開槍攻擊，右手、右腿中彈。陳之漢中槍後還開直播，引發熱議。前民進黨立委沈富雄表示，館長僅傷到手腳、沒有傷到血管，曉得自己不會死，所以就開直播表演。

沈富雄在政論《少康戰情室》中表示，當一個人不曉得自己會不會死的時候，就會有自然反應，館長也是慘叫一聲。那時就是自然反應，不知道自己會怎樣，很痛、會不會死也不曉得，但是他是練身體的，大概曉得什麼地方會致命、什麼地方不會致命。他知道被槍擊到的就是手腳、而且沒有到血管，就曉得自己不會死。

沈富雄表示，館長第一段的表演就開始交代家人，老婆、小孩、媽媽，大家這一段都漏掉了，這個是有學問的，他先講老婆，最後講媽媽，所以就有一個故事，老婆跟媽媽一起溺水，你救誰啊？館長給你答案了，就是媽媽排第三位。

沈富雄指出，當館長曉得他不會死的時候，他就知道表演的時間到了，所以他就整套非常正經的表演。大家如果沒有這一套本事，就曉得還差雷根總統、館長那麼一截，當你不會死，時間就是你的，所以今天這個案子的最大受益者是館長。

(中時新聞網)