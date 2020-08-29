政府將開放含瘦肉精美豬進口，引發部分民眾反彈。最新民調顯示，高達73.7%的人反對開放，其中泛綠民眾就有64.1%的人反對開放。
美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目《2020聚焦關鍵》，公布一份「若政府開放含瘦肉精的美豬進口，台美就可簽自由貿易協定」民調，有高達73.7%的人反對開放，僅有17.9%的人贊成開放。其中，泛藍民眾有89.8%的人反對開放，泛綠民眾有64.1%的人反對開放。
網友認為，這民調問的內容很奇怪，誰說美豬真的能夠拿來換FTA？這民調的前提是在真的獲得利益的情況下而做的，卻沒問民眾「如果什麼都沒換到，那你支持嗎？」沒利益的情況肯定更多人反對吧。這民調的問法，最後的資料可以說已經被美化過了。話說換到FTA，對普通老百姓來說也沒用啊。
也有網友認為，「7成多不贊成瘦肉精換FTA了，如果開放瘦肉精還換不到東西，這政府就該死了。」、「這民調證明台灣民眾不願意用健康去交換FTA啊。」
(中時新聞網)
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