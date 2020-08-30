政府宣布台灣開放進口含瘦肉精美豬、30月齡以上美牛，2021年1月正式上路。台灣前駐紐西蘭代表介文汲接受訪問時表示，此攸關全體老百姓的利益問題，政府無權單方面讓步。他提醒，台灣許多產業美國也都想打破，包括台灣健保藥品計價方式。

根據《中評網》報導，介文汲分析，美國尚未承諾要跟台灣洽談FTA，且台美FTA政治象徵意義大，經貿實質利益非常小，也不可能補足台灣對大陸的出口貿易量（超過總體貿易量的4成），ECFA是大陸對台灣讓利，光是從美豬進口就曉得美國不會讓利台灣。

介文汲提醒，除了美豬、美牛以外，美方也一直想打破台灣藥品計價方式，控制進口藥價是台灣健保制度很重要的一環，藥價進口計價方式一旦被打破，台灣全民就得付出巨大代價，健保費用恐因成本增加非常多而往上提。

介文汲強調，台美FTA政治象徵意義大，經貿實質利益非常小，美國平均關稅低於2%，台灣的平均關稅則為6.4%，台灣跟美國談FTA，台灣還得降得比較多；且就算簽了台美FTA，也絕對不可能補台灣對大陸出口貿易量！

(中時新聞網)