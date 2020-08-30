《女人三十》紅不讓 闡述「小姐姐經濟」消費新趨勢。（圖／小花平台保險提供）

平時喜歡追劇的看官們，不知有沒有發現，近期多檔熱播劇聚焦在20至40歲女性所面臨的生活困境與痛點，讓人深感心有戚戚焉的劇情獲得高度討論及好評，收視成績亮眼，連帶延伸「小姐姐經濟」消費新趨勢話題，也就是女性消費力漸漲、年輕女性將成為國內消費市場的生力軍！

根據國內理財專家近日發表中國股市追蹤報告指出，「小姐姐經濟」將成為新的消費主題，並成為電視劇的熱門題材和創作走向；目前正在播出的大陸劇《三十而已》，劇情鋪陳貼近現實生活，以現代都市新女性的視角展開，廣泛討論有關職場、婚姻及育兒……等課題，其實都是某一部分你我日常的縮影寫照；來自該劇中的經典台詞，更是道出了人生的「酸甜苦辣」：

「女人說到底還是要守住自己的一份事業。」

「先把一個人的日子過明白，才知道自己需要怎樣的另一個人。」

「不管處在什麼狀況下，女人……都應該擁有夢想的權利。」

「唯一不擔心後路的方式，就是把前路走得更長。」

「不管處在什麼狀況下的女人，都應該擁有夢想的權利。」

「我們只能拚命地往下扎、給自己增重，才不會被擠出去。」

女力崛起，女性豈止撐起半邊天？！

延伸中國「小姐姐經濟」消費新趨勢話題，台灣也是呈現大致相同的發展走向。

傳統對於女性的刻板印象「要出得廳堂、入得廚房」已經過時了，現代都市新女性變得愈來愈獨立，不僅追求性格的獨立，也追求經濟上的獨立。根據統計，國內25至55歲女性最具消費能力，單是一年的刷卡金額比起男性高達新台幣上千億元之多，一股「她經濟」（SHE-Economy）浪潮正迎面而來，女性儼然已為今天消費市場的主導者。

(中時新聞網)