日前國內藝人羅霈穎在家中猝死事件，引發國人對於「孤獨死」的熱烈討論：已非獨居老人的專利，單身且獨居的青壯年族群也需特別留意！本周小花平台《專題報導》跟上此一熱門議題，以「預防孤獨死」為題，借用已行之有年的日本經驗，同步探討台灣社會的現況，有關「孤獨死」，其實已不分老少，愈來愈多仍年輕力壯的青壯年人口也孤獨一人死去，今天你我要正視的問題是：「孤獨死」已不是獨居老人的專利，更是一項孤立無援的生活難題。

同為人口嚴重老化…

日本每小時3人孤獨死，台灣做好準備了？

日本與台灣的老化速度同為名列世界前茅，近幾年台灣的老化速度甚至遠快於日本「有過之而無不及」；你可能很難想像，今天在日本，受到40、50歲中年人熱衷投入的活動竟是「如何預防孤獨死？」

根據統計，日本每年有高達2萬7,000餘人「孤獨死」，換算下來，平均每1小時就有超過3人「孤獨死」，甚至死後2天都沒有人發現也沒有人送終，就這樣孤獨一人死去，「孤獨死」已然成為日本中年人的一大憂慮；尤有甚者，即便有家人，有高達近6成的中年人還是擔心「孤獨死」，並經常將「以後可能會孤獨死」之類的話掛在嘴邊。

反觀國內，根據國家發展委員會人口推估結果，目前台灣65歲以上人口達14％，已進入所謂的「高齡社會」，並再進一步預估，6年後到了民國115年時，老年人口將突破20％門檻、正式走向「超高齡社會」。儘管台灣的老化程度與日本相較，可說是不遑多讓，一般民眾卻普遍缺乏憂患意識，因此，參考日本經驗對於台灣有其必要性！

「孤獨死」不再是老年人專利！

有家人的中年人也擔心自己「孤獨死」…

以日本的社會現況來說，「孤獨死」可說是中年人的一大憂慮，即便是有家人、並非孤獨一人，仍有高達近6成左右的中年人擔心自己會「孤獨死」，甚至經常將「以後可能會孤獨死」之類的話掛在嘴邊。

根據日本NHK報導，現年54歲的日本女星財前直見，早在2年前就開始直視死亡，並寫下個人生命筆記，儘管她並非一人獨居、與70餘歲的父母及12歲的兒子同住……；她詳細記載了自己收藏的畫作、瓷器及其他有價值的東西，為著萬一將來自己不幸離世，父母與兒子不需要煩惱該如何處理她的遺物。

此外，在她的生命筆記中也特別紀錄了父母所需的照護費用、兒子成年前的扶養費用、年金收入及保險花費……等，「如果父母往生後，兒子也娶了老婆，就剩下自己一個人，寫這些筆記的前提和目的是不想麻煩他人。」

相較於日本早有「先見之明」，今天在台灣多數民眾關注「孤獨死」的對象仍在老年人身上，諸如：年長者「老老相助」、跨世代「青銀共居」甚或一人獨自度過晚年……等，都是經常被討論的議題；不過，很明顯地沒有將日益增多青壯年人口的「孤獨死」部分納入考量。

(中時新聞網)