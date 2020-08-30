奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周處女座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，天蠍座金錢運最旺。另外獅子座事業運需要留意，摩羯座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:湛藍色

幸運數字:01

整體運勢★★

牡羊朋友下周就比較自找麻煩了，面對許多事情多了疑心跟猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多，這部分要多留意囉！

▍金牛座

開運顏色:紫色

幸運數字:20

整體運勢★★★★★

金牛朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人的事情也都在下周畫下個段落。

▍雙子座

開運顏色:玫瑰紅

幸運數字:53

整體運勢★★★

雙子對於目前的現況感到不甚滿意，因此會有想改變目前現況的想法出現，願意付出行動去改變，也會調整自己去因應，但卻有空忙一場的可能性！

▍巨蟹座

開運顏色:藍色

幸運數字:65

整體運勢★★★

巨蟹朋友對於目前的生活將有著不滿足的想法，而也因為這樣讓你們在下周都願意花更大的精神著重在想辦法改變目前的現況！

▍獅子座

開運顏色:綠色

幸運數字:48

整體運勢★★

獅子朋友情緒起伏突然大了起來，面對目前的環境也覺得有那麼點的不滿足，而這樣的不滿足感也間接影響了你的生活。

▍處女座

開運顏色:天空藍

幸運數字:95

整體運勢★★★★

處女朋友將感受到充分的穩定安逸，過去的紛擾甚至疲憊，都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，所以好好把握下周難得的平靜吧！

▍天秤座

開運顏色:黃色

幸運數字:72

整體運勢★★★

天秤朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊或守著既有模式，以往受到規範雖然感覺不悅，但還是會遷就現況，多少顯得委屈，下周這樣的狀況會改善很多。

▍天蠍座

開運顏色:暗紫色

幸運數字:18

整體運勢★★★★

天蠍朋友對生活的滿意度將提昇，過往的努力在下周開始得到回報，而這樣的狀況也讓自己開始停下忙碌的許久的腳步，讓生活感到充分的休息。

▍射手座

開運顏色:金色

幸運數字:06

整體運勢★★★★

射手朋友的辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的！

▍魔羯座

開運顏色:橘色

幸運數字:42

整體運勢★★

魔羯朋友下周則顯得憂心落寞許多，下周許多事情皆無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，這些狀況都讓你在下周顯得忙碌且疲憊。

▍水瓶座

開運顏色:紅色

幸運數字:99

整體運勢★★★

水瓶朋友自信消退許多，且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去作，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！

▍雙魚座

開運顏色:灰色

幸運數字:60

整體運勢★★

雙魚朋友信心消退的一周，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降，除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮影響到了工作，下周需多留意。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)