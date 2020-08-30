不論在職場或私人場合，讓對方的行為與感情都按照你的意思來行動，就是這麼厲害的心理學！

可具體操作、並應用在工作上的心理技巧！掌握公司內外的人們，讓業務、行銷、企畫、公關等，都能達到你所要的成果。在私人場合，也能掌控對方的感情與行動！接受你全部的要求、從第一次見面便對你信賴有加、也能讓對方相當欣賞你。

【精彩書摘】

缺點比優點更容易發現，我們都很容易注意他人的缺點或弱點。別人的缺點有時會對我們造成威脅，但有時也能拿來攻擊對方，這就形塑了一般人的想法：與其把重點放在尋找對方的優點，不如專注找尋他的缺點，因為這關乎我們的安全。

人類因循動物本能而生存，所謂本能，是把存活下去當作目標的生存方式。為了存活，就必須讓自己比他人更為優越。想要讓自己更優越，就需要了解他人的缺點與弱點。

正因如此，人們不喜歡暴露弱點，一旦被別人發現弱點，就很容易受到攻擊。相反地，大家會想要展示優點，因為比其他人更優越與能繼續存活的安心感息息相關。每個人都有「自尊需求」（Esteem Need），想要被認同、被稱讚、獲得他人讚賞，這樣的欲望早已存在於與生俱來的本能之中。

你確實了解自己的優點和缺點嗎？舉例來說，若某個人帥氣有魅力，擁有跟大家立刻打成一片的卓越溝通能力，我們就可以說他具有相當強大的優點，這就是生物的優越性。

然而在這個世界上，大多數的人，甚至可以說絕對多數的人，並不具備這樣的優勢。不是帥哥、不是美女、身形肥胖、個頭矮小、低學歷、低年薪、內向、不擅長說話、負面思考……，有著各式各樣的類型。

讚美要有深度，產生共鳴是關鍵

大部分的人如果想要跟別人的關係變得更好，會去挖掘對方的優點，並且提出來稱讚。諸如「你長得好高，一定很聰明吧」、「你好年輕，充滿朝氣」、「你在很好的公司上班耶」。讚美能滿足自尊需求，讓我們有好心情。

不過，有時候向對方釋出善意、讚美對方的優點，反而會帶來反效果。這種情況容易發生在這個人已經很習慣被稱讚的時候，對方常常聽到「你好美麗」、「你在上市公司上班，好優秀啊」這類的話，對他們來說，雖然反覆聽到不至於讓他們不開心，但這些讚美充其量是一種「自我確認」而已。換句話說，這樣的稱讚只是讓對方覺得「又來了」、「又是講這些」，進而產生「你隨便評斷就草草結束」的感受。「這些客套、奉承、諂媚拍馬屁，只是你為了討好我，想抓住機會往上爬的手段」，若對方這麼看你，你的行為只會讓雙方的關係加速變成主從性質。

面對這樣的人，從他們不為人知的一面或辛苦的生命歷程來著手，是比較有效果的。「你的用心周到無人能及」、「這個做法這麼特別，會不會很累人呢？」、「這麼困難的企畫案，你竟然能夠迎刃而解」，像這樣從表面聚焦到內部，是一個不錯的方法。對方聽完你說的話之後，便會開始回顧過去那段辛苦的日子，侃侃而談自己的歷程。就結果來看，這也是一個讓對方讚賞自己的好機會，讓人特別開心，因為當事人會沉浸在當時的成就感。稱讚對方時，要循序漸進地從表面一路延伸到心路歷程，才能獲得共鳴。

正面看待對方的弱點

若想要更進一步打動對方內心，可以把焦點放在當事人自認的弱點上，改用積極的方式稱讚他的這項特點。例如，對於內向的人，你可以反過來稱讚他安靜的性格，「要怎麼做，才能像你這樣溫和沉著呢？」

「我的弱點竟然沒有被批評，反而獲得正面評價！」這個人想必也非常驚訝。一旦他的存在被你深度分析並獲得好評價時，他的自我肯定感就會顯著提升，同時，你的洞察力也會令他佩服，增加不少對你的信任感。

試著從日常生活做起，練習將負面形容詞轉換成正面的讚美吧！例如把「聒噪」換成「活潑」、「廉價」換成「物超所值」、「單調」換成「整潔」、「吝嗇」換成「節儉」、「肥胖」換成「穠纖合度」、「強勢」換成「具領導力」、「固執」換成「前後態度一致」……如果我們在對話中多多使用正面積極的詞句，一定更能讓對方感受到你的知性與品格。

(本文摘自《有效到讓人中毒的最強心理學》/方舟出版)

【作者簡介】

神岡真司

職場心理學專家、日本心理能量研究所主持人，擅長以最新心理學理論為基礎，開設各種溝通技巧講座，廣受好評。亦常為公司企業開辦心理勵志與人際溝通相關課程、提供人力資源開發諮詢等。台灣已出版其多本著作。

【譯者簡介】

陳畊利

臺北大學經濟學系畢業；東吳大學日文所學程修畢。曾旅居日本及加拿大數年，現為自由譯者。譯有《什麼都不教的主管才厲害》(方舟文化出版)。

喜歡用日文交朋友，悠遊在日文浩瀚的世界。

聯絡信箱：[email protected]

《有效到讓人中毒的最強心理學》/方舟出版

(中時新聞網)