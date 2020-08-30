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【精彩書摘】

給予肯定，再頑固的人也會信任你

在這個世界上，有些人性格頑固乖僻，明顯與一般人相反。

※故意唱反調，總是與別人的行為不同。

※固執己見，討厭與別人合作。

這類型的人常常會不經意地說出「咦？那樣子不對吧？」、「為什麼要這麼做？你的做法很奇怪」，即使聽到對方解釋後，仍不改變自己的看法，甚至出現更偏激的行為。這種人討厭別人提的建議，也討厭聽到批評他的意見。任性、缺乏協調、躲在自己的殼裡面，是他們感到最舒服的方式。

如果你要請這種人幫忙，不論幫的是什麼事都是一種麻煩。對方如果不想幫忙，會毫不客氣地一口回絕你，而且就算他接受你的請求，也不會乖乖按照你的要求去做事。

一定有很多人覺得這種人是個大麻煩吧？在你的公司或學校裡，應該也有這類型的人，你是不是盡可能避開他們，不想跟他們有瓜葛呢？

然而，這種人反而更好應付。由於本性單純，只要有一個人對自己的想法產生共鳴，便會感到滿足。即便你覺得他們說的話有點奇怪，也要注意應對他們的方式，你可以說「原來如此，這樣啊，好像不錯」，話中不參雜否定意見，只要給予肯定就可以了，這樣他們便會覺得放心。

這類型的人喜歡待在自己的殼裡面，只要你不戳破、不動搖、不企圖改變這層殼，仍然可以跟他們討論事情。

頑固者不願意附和他人的原因

面對頑固乖僻的人，即使用各種方式套話，也別期待能輕易得到他的贊同。從一般人認知的常識來看，盡可能給予對方肯定的回應，是比較安全且不會造成對方壓力的方式。

但是頑固乖僻的人卻認為，若不小心表露自己與他人持有相同論點，會很容易被他人拉攏，對此相當警戒，他們最常見的特徵就是經常以否定或拒絕來回應對方。

A：「從下次開始，工作流程將從A→B→C→D改成B→C→A→D的順序，這樣子會比較有效率，以後就麻煩你了。」

B：「什麼？不可能啦。改了順序反而會產生更多失誤，這樣子效率會變差的。」

A：「拜託你一起配合吧。萬一效率真的變差，到那時候，我們再一起想辦法解決，好不好呢？」

B：「我就說了，執行前明明知道效率會變差的話，我根本沒辦法配合。」

改變談話模式，負負得正

他們保守又頑固的性格，難以接受新事物的挑戰，總是讓周遭的人也束手無策。對於這種類型，我們必須以他們會做否定回應為前提，改變說話的鋪陳方式。與其正面對決，不如換個角度，利用他們愛唱反調的思考模式來面對，才是好計策

A：「關於工作流程，沿用現行的A→B→C→D應該是最好的方式吧？」

B：「我倒不這麼認為。」

A：「因為如果突然把現行的A→B→C→D改成B→C→A→D順序的話，會產生更多失誤，導致效率變差，不是嗎？」

B：「這倒也未必。只要習慣新的工作流程，就可以減少失誤了。」

A：「是這樣嗎，我覺得現行的A→B→C→D還是最好的方式。」

B：「你老是這樣死板的想法不行喔。」

A：「嗯，有道理。不愧是資深前輩才有的獨到見解！」

B：「我也沒有這麼厲害啦……」

「不」、「未必」等表示相反意見的詞，都是愛唱反調者的說話模式。只要看清他們的回答習慣，改變談話的鋪陳與方向，就能有效達到你要的目標。

(本文摘自《有效到讓人中毒的最強心理學》/方舟出版)

【作者簡介】

神岡真司

職場心理學專家、日本心理能量研究所主持人，擅長以最新心理學理論為基礎，開設各種溝通技巧講座，廣受好評。亦常為公司企業開辦心理勵志與人際溝通相關課程、提供人力資源開發諮詢等。台灣已出版其多本著作。

【譯者簡介】

陳畊利

臺北大學經濟學系畢業；東吳大學日文所學程修畢。曾旅居日本及加拿大數年，現為自由譯者。譯有《什麼都不教的主管才厲害》(方舟文化出版)。喜歡用日文交朋友，悠遊在日文浩瀚的世界。聯絡信箱：[email protected]

《有效到讓人中毒的最強心理學》/方舟出版

(中時新聞網)