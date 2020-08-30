怎樣搭北捷最聰明？想要免費喝咖啡？臺北捷運與7-ELEVEN共同推出「捷運常客請你喝精品咖啡」抽獎活動，將於9月份開跑。9月份捷運常客優惠，讓你有機會喝7-ELEVEN精品咖啡，假日再加碼，每搭1次可累積1次抽獎機會，搭越多中獎機會越多。

臺北捷運與7-ELEVEN共同推出「捷運常客請你喝精品咖啡」抽獎活動，凡持電子票證（不限票卡種類，包含1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡等各式優惠票卡)搭乘北捷的旅客，加入「台北捷運Go APP」會員並綁定票卡即可累積搭乘次數，有機會抽中7-ELEVEN免費精品拿鐵或精品美式咖啡；假日搭捷運出遊，更可享每搭1次可累積1次抽獎機會。於10月2日至10月10日期間，再加碼抽出Dyson空氣清淨機（2名)、微軟筆電（5名)、BOSE無線耳機（15名)幸運得主，機會難得！

本次活動特獎為免費精品拿鐵或精品美式咖啡，共計1萬杯；沒抽中特獎的民眾，也能夠獲得7-ELEVEN買一送一、第2杯半價優惠或第2杯7折等飲品優惠券，中獎率高達100%！

活動還有Dyson空氣清淨機、微軟筆電、BOSE無線耳機等加碼大獎等你來抽！自9月1日至9月30日止，累積搭乘次數滿30次的旅客，就能獲得1次抽大獎的機會，後續每累積10次，即可多獲得1次抽獎機會，最多可累積4次。假設當月搭乘累積45次，即可獲得2次抽大獎的機會，相關搭乘次數均能於「台北捷運Go APP」查詢。

除免費喝咖啡的活動好康外，不妨與家人朋友相約，利用假日輕鬆搭捷運，前往心中山線形公園、東區頂好廣場或地下街，來一趟輕旅行。於忠孝復興站或忠孝敦化站下車前往「東區地下街」，不畏酷暑驟雨都能輕鬆購物。週末假日更可參加熱鬧市集擺攤，開心逛輕鬆選購，還可聆聽現場演奏，行程充實一舉數得。搭乘北捷更幫大家節省找停車位的費用及時間，假日更能放輕鬆，重新得力。

此外，自台北車站延伸至雙連站的「中山地下街」，搭乘捷運淡水信義線於雙連站下車即可；或搭乘松山新店線，於中山站下車，經由「誠品R79地下書街」前往地下街，同時感受熱絡商街和書香氣息。而周末假日於中山站4號出口廣場及爵士廣場，不定期舉辦市集，各種領域職人的文創擺攤、音樂演奏及特技表演，與民眾同樂度過愉快時光。

(科技)