最新研究發現，口交可能會導致女性出現細菌性陰道炎，這是因為口腔裡的細菌會改變陰道原本的菌叢生態，進而讓妹妹飄出「鹹魚味」。

健康的陰道內部會以乳酸菌為主，一旦私密處清潔不當、性行為頻繁或是有多重性伴侶，陰道內部原本平衡的菌叢生態就會改變，衍生出細菌性陰道炎（bacterial vaginosis）。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，許多女性都有細菌性陰道炎的困擾，幾乎每3名女性中，就有1人罹患此病，患者中約只有一半的人會出現症狀，私密處飄出鹹魚般的腥臭味，尤其在性行為之後特別容易散發味道，並且出現不尋常的灰白色分泌物。

不過美國加州大學研究團隊25日在國際期刊《公共科學圖書館生物期刊》（PLOS Biology）刊登的最新研究顯示，口交可能更容易讓女性出現細菌性陰道炎，因為口腔裡的細菌會「支持」陰道裡造成細菌性陰道炎的細菌滋生。

口腔中有一種稱為「具核梭桿菌」（Fusobacterium nucleatum）的細菌，這種細菌會導致牙周病（gum disease），陰道中則有一種稱為「加德納菌」（gardnerella vaginalis）的細菌，後者若過度生長，會改變陰道原本平衡的菌叢生態，導致細菌性陰道炎發生。

研究發現，當這兩種細菌相遇，會形成一種互利關係，相互合作造成感染，具核梭桿菌進入陰道後會提升酶的作用，進而促進加德納菌生長，兩種細菌的結合、合作會產生「移生」（colonization）現象，導致陰道「菌叢失衡」（dysbiosis）。

研究人員指出，即便只有相當少量的細菌，也可能產生移生現象，換句話說，就算只有進行一次口交行為，就可能讓陰道發炎。

研究計畫主持人路易絲博士（Dr Amanda Lewis）表示，研究發現挑戰了原先他們對於細菌性陰道炎成因的看法，他們原本以為細菌性陰道炎發生只是單純因為陰道缺乏乳酸菌，這個研究則將陰道菌叢失衡和口交做了連結。

(中時新聞網)