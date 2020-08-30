在第1季爆出首次虧損後，微風加大力道展開數位化轉型，並嘗試推出線上精品電商系統，還擴大招募電商、直播主及AI人才，試圖再創新局。

2020年上半年受到武漢肺炎疫情衝擊，百貨業績都呈現衰退，而一向是百貨業優等生的微風廣場（以下簡稱微風），第1季更出現前所未見的虧損，不禁讓外界好奇微風怎麼了？

攤開本土飲料品牌大廠黑松第1季季報，清楚條列出黑松持股25%的微風廣場實業虧損3310.5萬元。根據經濟部商業司的資料顯示，微風廣場實業也投資微風置地、微風場站，其中微風置地旗下涵蓋微風在台北巿信義區的所有百貨；微風場站旗下則包含微風台北車站商場，因此微風廣場實業可以說是已涵蓋微風多數商場的業績。

黑松第1季季報，清楚條列出黑松持股25%的微風廣場實業虧損3310.5萬元。(圖/財訊提供)

相較於同業遠東百貨（以下簡稱遠百）公布的第1季季報，儘管稅後淨利的衰退幅度高達83%，但仍然是獲利，微風的成績單顯得難堪。

餐飲占比高 上半年受重創

2020年初武漢肺炎疫情爆發，消費者為避免群聚傳染，減少外出消費與用餐，導致百貨專櫃與美食街的業績都大幅縮水。為減緩疫情對業績的衝擊，3月上旬，連鎖百貨龍頭新光三越正式宣布推出美食外送服務，先後與Uber Eats、foodpanda兩大外送平台合作。然而，直至5月下旬，微風才宣布跟進。

「從今年上半年的業績來看，百貨業普遍下滑，但是微風是受傷最嚴重的，因為相比其他百貨的餐飲比重頂多25%，微風卻高達40%。」一位百貨高層提出他的觀察。

尤其，微風旗下10個分館中，台北車站、台大醫院、三總商店街、中研院都定位為美食廣場，百分之百是餐飲，機場捷運站則是伴手禮與台灣文創禮品，當各國邊境管制啟動，微風機場捷運站的生意也隨之下滑。

微風餐飲比率已高於其他百貨，提供外送服務又晚了同業一步，自然難有佳績。儘管黑松尚未公布第2季季報，微風集團公共事務室執行資深經理管榮泰向《財訊》表示，「因受全球疫情影響，而有第1季營收微幅下滑情況，這是前所未見的。但隨著疫情趨緩，相信自第3季起，就能符合預期。」似乎暗示微風第2季業績仍未回到水準。

2015年5月，廖鎮漢從父親廖偉志手中接下微風董座後，短短5年內，微風集團整體業績從2015年160億元，一路攀升至2019年達305億元，成長翻倍。尤其在2019年初微風南山開幕後，微風已成為信義區第2大百貨，僅次於新光三越。廖鎮漢原在今年1月的尾牙中喊出：「今年業績希望達到310億元。」但如今上半年業績未如預期，下半年如何帶動整年業績達標，微風的因應之道，自是市場關注焦點。

7月下旬，微風推出首個百貨業專營精品的線上電商系統—「Breeze Online微風線上精品」，預計將在第3季末、第4季問世，加速進行數位轉型。「這是繼微風自有開發Breeze Rewards App之後，另一塊微風超零售（super retail）生態圈重要的拼圖。」管榮泰強調，微風將以獨有優勢內容商品另外開拓出新的消費族群，未來這個全新營運主體，將是數位化轉型的核心。

轉戰電商 考驗客群接受度

所謂獨有優勢商品，就是將微風最擅長的精品銷售，轉向電商營運模式。Breeze Rewards App至今已累計超過50萬用戶、創造235億元的營收，已可實現線上購物、資訊搜集、訂位、外送、行動支付等功能。

而微風在全台10家分館累計超過千家廠商，其中精品占比超過55%的基礎上，「Breeze Online微風線上精品」在精品占比粗估也將會高達5成。

為了服務精品客群，微風也一口氣釋出500個職缺，包括網路直播主、電商相關專才，以及大數據、人工智慧（AI）專案管理師和軟體工程師等。「數位領域的專才是今年微風集團招募的核心項目。」管榮泰說，網路直播主在自媒體時代，可以最熟悉內容的角色，把更全面、更即時的訊息，不受時間、傳統平台限制，直接傳達給消費者。

「以精品客戶的消費習慣，會傾向在現場看到、觸摸到實際商品，再決定是否購買。」一位百貨資深經理分析，因此線上銷售精品的策略，還要再長期觀察精品客群是否願意埋單。在網路世界中重新擁抱精品客群，是否能為微風業績再創新局，外界也十分好奇。

(中時新聞網)