大買場不時可見消費者把年幼的小孩放進推車裡，這也無可厚非，可是如果成人把推車當娃娃車，就會引人非議，挨轟沒水準。台中一名男網友日前到大賣場，看到有一對成人化身為「司機和乘客」，忍不住拍下照片後上傳到臉書《爆廢公社》寫道：「逛大賣場如果看到這一幕，心裡有什麼話對他們說？」引發網友熱議，有網友狂酸：「你女兒長好大喔！。」

照片中，男子穿著寬鬆的灰色上衣搭深色系褲子，雙手抓住兩邊推車，本來不覺得奇怪，但往推車裡一看，車裡除了放一些商品，竟然還有一位穿著白色短上衣與熱褲的大妹子，硬擠進裡面當起乘客給人推。

只見女子蜷曲著身體坐在推車裡，看起來相當舒適，也很享受當乘客的感覺，但此大人硬上推車的畫面，其他人看在眼裡卻覺得很沒公德心。貼文一出，吸引逾2000人留言開酸「要拿去普渡的」、「女兒長好大了」、「這麼早就要推出去曬太陽啊」、「購物車有時候輪子卡卡的，都是被這種人壓壞的吧！」。

也有網友搖頭直呼「見怪不怪了，弄壞了就負責任賠償」、「不會想說什麼！反正87那麼多！他們不是第一對，也不會是最後一對」、「沒什麼好說的～比起這個，殺人不償命比較讓人生氣，只是記得下車跌倒，別叫店家賠，但是坐壞了記得要付錢」。

(中時新聞網)