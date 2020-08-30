蔡英文總統28日下午召開記者會宣布有條件開放美國牛、豬進口，雖強調是經過謹慎評估且食安絕不妥協的狀況下開放，但仍引起不少議論。就有網友發文諷刺，指出民進黨一直這樣髮夾彎，恐怕過幾年後連「反共台獨」這個基本價值都可以拋棄了。

網友發文表示，民進黨一直這樣自己打臉自己，換個位子就換了腦袋，是不能被民眾給接受的，這樣子一個沒有原則的執政黨，過去為了擋美豬、擋瘦肉精，到底做了多少荒腔走板的事情，難道他們以為民眾都已經忘記了嗎？

該網友痛批，今天他們可以為了利益放棄過去為了台灣民眾健康的立場，未來哪天搞不好會為了利益，連自己黨綱裡面「台獨反共」的立場都可以拋棄，幾年後從民進黨嘴裡聽到「綠營本來也反共，但是…」這種話，恐怕完全不會覺得意外了！

該說法引來其他網友討論，指出「民進黨就是這樣，只會騙騙騙！」「817還以為民進黨要台獨，實際上民進黨只要利益啦」、「一群噁心的執政者」、「神都會騙的政府，騙支持者狠意外嗎？」「我就問民進黨，你們還記得自己過去說過甚麼嗎？」

(中時新聞網)