台積電5奈米製程在今年第2季量產後，下一代技術研發聚焦在3奈米，依目前製程進度，將於2021年風險試產、2022年下半年量產。外界原先認為，蘋果A16處理器可望拿下3奈米首發，但沒料到是英國廠商Graphcore搶先於AI晶片中使用台積電3奈米。

據了解，台積電3奈米相較於5奈米，功耗減少25-30%、性能提高10-15%。若是2022年量產，蘋果A16處理器將率先採用台積電3奈米，不過這次卻被英企搶下頭香。

TechWeb報導，台積電日前在技術論壇上透露，英國新創公司 Graphcore的下一代人工智慧（AI）晶片、稱為智慧處理單元（IPU），將使用台積電3奈米來生產。

傳統上AI運算多交由GPU來處理，但GPU礙於設計的關係，運算能力受到限制。Graphcore研發專門AI晶片，一組晶片有2個IPU，價格高達1萬美元，微軟和戴爾也都使用Graphcore的IPU產品，出貨達數萬組。

Graphcore目前已推出兩代IPU，第一代是Colossus Mk1 IPU，採用台積電的16奈米；不久前亮相第二代Colossus Mk2 IPU，升級到台積電7奈米，晶體管數量從236億增加到594億個，有效核心數高達1472個。

在7奈米之後，Graphcore公司決定跳過5奈米，直接進入到3奈米節點，可望超前蘋果、最快成為台積電3奈米客戶。

(中時新聞網)