這一個多月來的行情，有個很有趣的現象，7/28，加權指數創下13031點的歷史新高，但當天卻形成爆量拉回長黑K，也正因為如此，自那天開始，13000點似乎就成了台股天險，在過去這段時間，3度屢攻不過。

此時，有個經典的技術分析理論，又開始在市場上，沸沸揚揚的引發討論，就是所謂的「三尊頭」。的確，目前看來確實是這種技術型態的成立，但我必須不客氣的說，如果你在今年，過度倚賴技術分析來研判加權指數，恐怕會吃了大虧，因為2020年，就是技術分析無用的一年。

目前的走勢，其實非常類似於5月，屬於「心理面」行情，當時的市場心態認為，台股自3月的8523點以來，已經漲多，行情頂多延續到520就職典禮過後，國安基金就沒有護盤動機，台股也將有可能隨之回檔，因此引發追價力道不足，11000點屢戰屢敗，始終無法有效站穩的情況。

還記得，當時市場上也盛傳，這就是技術分析典型的「3尊頭」，台股必跌無疑，搞得市場人心惶惶，但最後呢？如果聽信這種言論，真的跑去出清持股，甚至放空的人，現在恐怕會欲哭無淚，因為被整整軋上2000點！

各位別忘了！股市上漲或下跌的真正原因，絕對不是「技術型態」說了算，有「資金」願意進場，或是「資金」想要離開，才是最直接的關鍵。而2020年的台股，就是資金氾濫的一年。更何況，台灣的疫情控制得當、殖利率誘人，加上以過去幾個月的企業營收、財報來看，基本面更是無話可說，那麼有需要因為「技術面」的單一因素，成為看空台股的原因嗎？

另外再補充一點，美股對於台股，往往具有風向球的作用。但看看目前的美國，經濟尚未復甦、疫情尚未得到完全的控制、中美衝突持續加溫中，但美股除道瓊外的3大指數，卻是頻創歷史新高，這部分，確實川普功不可沒。而既然我們知道，川普為了連任，一定會想盡辦法撐住美股，那麼我們可以這樣假設，現在一路到11月，美股都將維持多頭格局，那麼台股，還有什麼好擔心的呢？

（中華財經台分析師林鈺凱）

※免責聲明：本文為作者觀點，不代表本網站立場，也非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

(中時新聞網)