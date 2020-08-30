灰狼終於有機會組成真正「三巨頭」了嗎？根據《Fadeaway World》爆料，剛在樂透抽籤儀式幸運抽中今年狀元籤的灰狼，目前鎖定補強目標將是巫師當家射手畢爾，狀元籤將被當作交易籌碼，目標就是組成羅素、畢爾與唐斯的三巨頭組合。

畢爾本季在明星控衛沃爾因傷報銷後，徹底扛下巫師進攻重擔，平均每場拿30.5分、6.1助攻與4.2籃板，假如搭配本季場均23.1分、6.3助攻與3.9籃板的羅素，場均26.5分、10.8籃板及4.4助攻的唐斯，灰狼整體進攻能力將會再次提升。

反觀巫師目前沒有明確重建計畫，或許把畢爾換去灰狼，利用狀元籤選進愛德華茲、拉梅洛鮑爾、懷斯曼、基利安海耶斯等其中1名年輕新秀，做為未來重建核心，加上沃爾滿血復活、湯瑪斯布萊恩與八村壘持續成長，巫師或可有所突破。

其實灰狼不僅擁有今年狀元籤，可當交易籌碼的還有馬利克比斯利、史佩爾曼、瑞德、奧科吉、雷曼、赫曼戈梅茲等替補球員，或可增添更多搶到畢爾的本錢，接下來就看巫師是否打算放棄整整花了8年培養的畢爾，重新找到爭冠之路！

(中時 )