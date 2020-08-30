就算詹姆斯擁有「小皇帝」封號，但他如果真的那麼蠻橫霸道，確實會給人相當不好的負面感受！根據《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯爆料，在27日突然宣告罷賽後的球員內部會議，詹姆斯不僅態度相當霸道，更讓不少年輕球員感到很不舒服。

「就在大家以為會議即將結束，詹姆斯抓起麥克風講了15分鐘，他講話的風格讓大家無語，因為他們都已同意了，」史蒂芬史密斯表示，「而詹姆斯的用詞像是『在我麾下的人』、『我要照顧下面的人』，讓人感覺就像帶著王冠的皇帝。」

史蒂芬史密斯甚至大肆抹黑詹姆斯，「年輕球員根本不買詹姆斯的帳，就因他對他們講話的方式。據我所知，詹姆斯竟然咆哮著離場，就因球員的反應方式，讓他感覺自己被轟下台，不過他卻像是他已經說完自己觀點，他不需要聽其他人的。」

不管史蒂芬史密斯如何得知這些球員內部會議發生的狀況，起碼他這番說法，帶給外界就是詹姆斯太過霸道，根本聽不進去其他人說法的形象，這跟先前傳出詹皇跟不少球員私下進行溝通過的謠言完全相反，確實很難分辨哪邊是在說謊！

(中時 )