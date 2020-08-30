正值農曆七月鬼門開，許多網友分享自己發生的詭異故事，其中與大家休閒生活息息相關的「電影院」，許多地方的戲院都曾傳出靈異故事，成為大家心照不宣的「陰涼」地方，這位女網友就曾在電影院廁所遇到怪事。

有位女網友在臉書《爆系故事館》發文，分享曾在新北電影院上晚班的靈異故事，表示「那兩年遇到的怪事，當時也不敢跟同事說，就怕惹禍上身」，原PO說當年是民國90幾年，電影院分早晚班，她的班是下午6點到凌晨2點，有時午夜場會「摃龜」，下班前就需要清場，檢查廳裡有沒有垃圾、廁所關燈，確認裡面無人後上鎖。

某天原PO一樣巡視準備關門上鎖，到女廁時發現某間有上鎖，因為廁所門有紅藍標示可以辨識，因此應該是有人還沒出來，所以她折回到外頭等，這時廁所都沒有動靜，等了大約3-5分鐘，覺得不對勁走到洗手台前卻又有沖水聲，原PO這時問「請問裡面有人嗎」，隔了2秒有女生以低沉及幽長的聲音回答「有…」。

原PO表示當時一股毛骨悚然感覺竄起，往廁所走去打開隔間「確定沒人」，立刻轉身不敢往後看，馬上往廳口走，腳步越走越快，還不敢用跑的，「你問我當時還有其他的同事在嗎？沒有」。電影院詭異故事也讓網友回憶，「某戲院上大夜班，同事在二樓想要嚇我，他走過來的時候，聽到有人在身後問某廳開放進場了嗎，他回有但結果後面沒人」，其他網友則說，電影院長年沒陽光照射，又幾乎都是暗的，容易有東西聚集。

(中時新聞網)