七夕情人節剛過，不少情侶都會趁這時節和對方來一場約會，或是贈送禮物，向另一半說明愛意。不過一位男網友分享，自己選擇送和一般人不同的驚喜，女友在情人節當天只收到「一條簡訊」，真相曝光卻閃瞎眾人，網直呼「好霸氣」、「太帥了吧」。

原PO在論壇《Dcard》上發文說道，「（情人節）大家都在比拼禮物，我覺得我也來放一下」。他表示，女友有學貸，一直以來都是先給他錢，他再去銀行繳款。就在上周2人剛登記結婚，原PO決定在七夕前一天送點不一樣的驚喜，他先是到銀行提款機領出5萬元，並到櫃台跟行員詢問老婆還剩多少學貸。在行員告知還有41,824元後，原PO則示意「全部繳掉」。這舉動也讓行員抬起頭看著原PO愣了幾秒。

原PO決定在七夕前一天送點不一樣的驚喜，他先是到銀行提款機領出5萬元，並到櫃台跟行員詢問女友所剩學貸金額，並示意「全部繳掉」。（摘自Dcard）

到了情人節當天，原PO老婆很開心地截張銀行的簡訊截圖起來給原PO看，上面寫著「您在本行的就學貸款已結清」。隨後2人則是簡單的吃肉圓配肉燥飯當晚餐度過七夕。

貼文一出，不少網友都被原PO的貼心舉動帥到，紛紛表示「直接帥一波欸，」、「霸氣十足」、「太帥了吧」、「霸氣一波…帥翻了，祝你們幸福」、「好嚮往你們這樣平凡的幸福感，祝福。」一位網友表示她老公有天也是突然領了20多萬，幫她把學貸一次繳掉，還跟她說「利息不要給別人賺，如果要給我賺就好了」讓她少女心爆棚。

另外也有網友好奇，為何行員會愣住，4萬多元對他們來說，應該不會太驚訝。原PO則表示，他認為行員愣住的原因並不是金額，而是學貸一次繳完這個舉動，畢竟以前只是每個月繳2333元而已。還有網友調侃表示「看來，不只七夕，接下來的幾天，你們都要吃肉燥飯了。」

(中時新聞網)