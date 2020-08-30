譚松韻因演出《以家人之名》爆紅。(取自譚松韻微博)

大陸女星譚松韻近來在電視劇《以家人之名》飾演從小就失去母親的李尖尖爆紅，然而現實生活中的她，其實1年多前才歷經喪母之痛，最愛的媽媽在2018年跨年夜遭遇嚴重車禍，最終搶救無效身亡。昨(29日)陸媒更披露最新進度，指譚松韻母親被撞身亡一案，將在本月31號開庭審理。

譚松韻與父母感情深厚，以前上節目時一提到母親就落淚，她說當年自己鐵了心要考北京電影學院，家裡負擔很重，但母親卻無怨無悔地支持她的選擇，「真的是我要的，他們就說砸鍋賣鐵都會給妳。」

2019年1月24號的這一天，譚松韻經紀人在微博解釋了為何譚松韻自跨年夜後，一度消失的原因。原來譚松韻的母親在跨年夜遇到嚴重車禍，28歲馬姓男子酒駕肇事撞傷包括譚松韻母親等3人後逃逸。譚松韻心急如焚，第一時間直奔老家，守在醫院陪伴，更許願「只要媽媽能好起來，願意拿我一切去換」，未料母親仍在20多天的搶救後，不治過世。

後來譚松韻在節目中首次公開談及喪母之痛，她說：「我希望我能夠夢到她，然後我愛的人都很好很健康…。」說完，譚松韻的眼淚也留了下來。

如今隨著陸媒再度披露這起車禍即將在本月31號四川省敘永縣人民法院開庭審理，也讓粉絲心疼譚松韻恐怕再一次被迫回想這揪心往事。其官方粉絲團更第一時間發出聲明，表達陪伴譚松韻度過每一刻的意願，希望能用愛與支持，安撫她的傷痛，「既然事件受到媒體與網友們的廣泛關注，我們從心裡希望這樣的關注是正義的、善意的，更希望事件能夠得到公正的裁決！也呼籲大家，注意行車安全，請勿違規駕駛，請勿再存有以生命為代價的僥倖之心！」

(中時新聞網)