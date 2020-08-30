山西省臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村聚仙飯店舉行村民八十壽宴時坍塌的「8•29」事故現場，於29日晚間9點以後又有3人獲救，使得救出人數達48人，其中至少17人罹難，31人輕重傷。救援工作迄30日凌晨還在進行中。

中新網報導，山西省委書記樓陽生、省長林武 針對 「8.29」事故救援批示，要求不惜一切代價，全力進行救援，並指派山西省委常委、常務副省長胡玉亭，山西省副省長賀天才趕赴一線，指揮搶險救援。

據新華社現場直播顯示，由於坍塌涉事建築分為前後兩幢，前幢2樓，出事是後幢是1樓又加蓋輕鋼架「彩鋼板棚子」並有地下室，搶救困難，消防救援人員到達現場後，分為多個小組在不同區域開展救援。現場是以大型機械與救難人員徒手挖掘方式輪流施救，在事發將近12小時後，於晚間9時許與11點14分，分別又救出2人，由擔架抬出，傷勢應該不輕，立即送醫急救。

(中時 )