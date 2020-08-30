一年一度七夕情人節剛過，不少情侶還沉浸在浪漫的氛圍裡，但有位男網友卻被女友戴了頂綠帽子。且女方劈腿就算了，竟還要提出誇張的要求，除了要在高檔餐廳談判外，還要和男方討一筆「分手費」。誇張的行徑也讓全網都傻了，直呼：榨好榨滿。

原PO在臉書《靠北女友my girl》上發文表示，女友不但劈腿被他抓到，和他談判要分手竟還敢向他要「分手費」。原PO坦言，自己根本不知道什麼是「AA制」，因為從在一起開始，一直都只有他出錢而已。讓他忍不住怒批「妳這樣也敢跟我要分手費」？

除此之外，原PO再痛批，都約好要談判分手了，女方竟然還選在高檔牛排餐廳，讓他氣得直呼「妳劈腿所以我們要談分手耶，還想要我出錢請你吃大餐？」

貼文一出，網友也傻眼直呼「要榨到一滴不剩的概念」、「這絕對會成為新的八點檔劇情，記得要跟編劇收專利」、「硬要吃一頓好料的臉皮蠻厚」。對此網友認為，這種情況已不需要再約談判了，「直接拉黑封鎖不好嗎？」也有網友建議「跟她說要不換在鬍鬚張滷肉飯談好了」、「約在小七吧買兩碗統一肉燥麵泡熱水 等3分鐘後再坐下來 邊吃邊談分手吧」、「她找王品，你就找高級摩鐵啊」。

(中時新聞網)