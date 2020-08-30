台灣電腦大廠技嘉揚名世界，其底下電競品牌「AORUS」也廣為人知，近年推出的電競螢幕也頗受好評。而代表AORUS的鷹頭LOGO究竟是怎麼來的？技嘉臉書日前一張圖揭密，讓網友全笑翻。

技嘉官方臉書在粉絲團貼出一系列照片，只見照片中一名男子身穿全黑衣褲，平躺在床上，接著抬起雙腿後往後翻，腰部與大腿部呈現90度彎曲後，就巧滅地變成了AORUS的鷹頭LOGO，笑翻網友。

照片中的人其實是泰國網紅「lowcostcosplay」，主打超低成本角色扮演，無厘頭的風格讓他粉絲人數高達500萬人。(圖／lowcostcosplay)

網友紛紛留言：「這比一些腦殘遊戲的梗圖好太多了」、「靠，原來品牌設計是這樣來的」、「真的是神還原」、「是不是該把全套主機寄給對方了」、「原來可以這樣接業配XDD」、「最狂的廠商和代言人」、「太有才了」、「這波工商很成功」、「真的找對人了」。

其實照片中的人就是知名的泰國Coser「lowcostcosplay」，主打超低成本神還原，以各種超低成本外加無厘頭的模仿出名，目前臉書擁有532萬粉絲，過往就曾Cos過航海王魯夫、女帝而風靡全球。

Lonelyman and AORUS #AORUS #Gigabyte #bestgamingpc #upgradewithAORUS 由 Lowcostcosplay 發佈於 2020年8月17日 星期一

(中時新聞網)