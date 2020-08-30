據大陸央視報導，北京亦莊創新發佈會29日指出，正式發布《北京經濟技術開發區支持高精尖產業人才創新創業實施辦法》，即「人才十條」，每年設立10億元（人民幣，下同）專項資金支持人才發展，同時國際化引才專案—「千人聚亦」項目正式啟動，誠邀1000位全球菁英引智築城。

據了解，該專案將人才分為亦城頂尖人才、傑出人才、領軍人才、優秀人才4大類。 經開區有關負責人在發佈會上指出，把實施人才優先發展戰略與經開區高品質發展要求更加緊密地結合後，近年來經開區的人才引進成效顯著，人才隊伍持續壯大，各類人才數量和品質穩步提升。經開區人才貢獻率達58.17％，高於北京市平均水準。

根據相關數據顯示，截至2019年底，北京經開區人才總量已超過27萬人，高層次人才達9000餘人、海外學人3700多人、院士37人，享受大陸國務院政府特殊津貼20人。

另伴隨上半年經開區進一步深化人才發展體制機制改革，這次把關注點放在區內企業人才需求問題上，整合各方專業意見而制定「人才十條」政策，使企業和人才真正享受到政策實惠。

(旺報 )